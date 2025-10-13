Nobelovka za rast. Cenu získali ekonómovia za prácu o technológiách a "kreatívnej deštrukcii". Laureát poslal Európanom varovanie

Mokyr (79) získal polovicu ceny „za identifikáciu predpokladov trvalo udržateľného rastu prostredníctvom technologického pokroku“, uviedla Kráľovská švédska akadémia vied.
Aghion (69) a Howitt (79) si rozdelili druhú polovicu „za teóriu trvalo udržateľného rastu prostredníctvom kreatívnej deštrukcie“, dodala.
Predseda výboru pre udeľovanie ceny John Hassler novinárom povedal, že ich práca dala odpovede na otázky o tom, ako technologické inovácie poháňajú rast, a ako možno udržať trvalo udržateľný rast.
„Počas takmer celej histórie ľudstva sa životná úroveň z generácie na generáciu výrazne nemenila. Hospodársky rast bol v priemere nulový a stagnácia bola normou. Ale za posledné dve storočia sa veci veľmi zmenili,“ povedal Hassler.Čítajte viac Laureátka Nobelovej ceny za mier Machadová venovala ocenenie trpiacemu ľudu Venezuely aj Trumpovi
„Počas ostatných 200 rokov svet zaznamenal väčší hospodársky rast ako kedykoľvek predtým v dejinách ľudstva,“ vysvetlila novinárom Kerstin Enflo, členka výboru pre ekonomickú cenu. Upozornila však, že 200 rokov je stále len krátke obdobie v porovnaní s dlhodobou históriou stagnácie, ktorú sme videli predtým.
„Práca laureátov nám pripomína, že by sme nemali brať pokrok ako samozrejmosť. Namiesto toho musí spoločnosť sledovať faktory, ktoré vytvárajú a udržiavajú hospodársky rast,“ dodala Enflo.
Mokyr, profesor na Northwestern University v Spojených štátoch, použil historické zdroje ako jeden z prostriedkov na odhalenie príčin trvalého rastu, ktorý sa stal novým normálom, uviedla porota vo vyhlásení.
Aghion a Howitt potom vytvorili matematický model pre „kreatívnu deštrukciu“, ktorý sa vzťahuje na proces, „keď na trh vstúpi nový a lepší produkt, spoločnosti predávajúce staršie produkty stratia“.
„Neviem nájsť slová, aby som vyjadril, čo cítim,“ povedal Aghion novinárom telefonicky počas oznámenia ceny. „Stále som bez slov. Prišlo to naozaj ako obrovské prekvapenie,“ pokračoval.
Keď hovoril o tom, čo by mohlo narušiť rast, spomenul hrozby vysokých ciel zavedených od návratu amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu. „Otvorenosť je hnacou silou rastu. Čokoľvek, čo stojí v ceste otvorenosti, je prekážkou rastu,“ povedal Aghion.Čítajte viac Nobelovu cenu za literatúru získal maďarský spisovateľ László Krasznahorkai
Ekonóm tiež varoval Európu, aby nedovolila Spojeným štátom a Číne dominovať v technologických inováciách. „Myslím si, že európske krajiny si musia uvedomiť, že by sme už nemali dovoliť USA a Číne, aby sa stali technologickými lídrami a prehrávali s nimi,“ povedal.
Cena za ekonómiu je jedinou Nobelovou cenou, ktorá nie je medzi pôvodnými piatimi vytvorenými v závete švédskeho vedca Alfreda Nobela, ktorý zomrel v roku 1896. Namiesto toho bola vytvorená darom švédskej centrálnej banky v roku 1968, čo viedlo kritikov k tomu, že ju nazvali „falošnou Nobelovou cenou“. Ale rovnako ako Nobelovci za chémiu a fyziku, aj Kráľovská švédska akadémia vied vyberá víťaza a postupuje podľa rovnakého výberového procesu.
Cena za ekonómiu uzatvára tohtoročnú Nobelovu sezónu, ktorá ocenila výskum ľudského imunitného systému, praktické aplikácie kvantovej mechaniky a vývoj nových foriem molekulárnej architektúry.
Cenu za literatúru získal maďarský autor László Krasznahorkai, ktorého diela skúmajú témy postmodernej dystopie a melanchólie. Veľmi sledovanú Nobelovu cenu za mier získala venezuelská opozičná líderka Maria Corina Machado. Machado prekvapivo venovala cenu Trumpovi, ktorý sa netajil tým, že si ju podľa neho zaslúži.
Nobelova cena za ekonómiu pozostáva z diplomu, zlatej medaily a šeku na 1,2 milióna dolárov. Laureáti si prevezmú svoje ceny na slávnostných ceremoniáloch v Štokholme a Osle 10. decembra. Tento dátum je výročím úmrtia vedca Alfreda Nobela v roku 1896, ktorý tieto ceny vytvoril vo svojej záveti.