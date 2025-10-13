Pravda Správy Svet Medvedev naznačil jadrovú odpoveď na Tomahawky: Môže sa to skončiť zle pre všetkých

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v pondelok uviedol, že dodanie amerických rakiet Tomahawk na Ukrajinu by sa mohlo „skončiť zle“ pre všetkých, najmä pre amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Raketové hromobitie Tomahawkov
Rakety s plochou dráhou letu Tomahawk v akcii. Zdroj: US Navy

Medvedev, ktorý je známy svojimi tvrdými postojmi, povedal, že po odpálení nie je možné rozlíšiť rakety dlhého doletu Tomahawk s jadrovými hlavicami od konvenčných rakiet, čo zdôraznil aj hovorca prezidenta Vladimira Putina. „Ako má na to Rusko reagovať? Presne!“ napísal bývalý ruský prezident na platforme Telegram, pričom podľa Reuters naznačil, že by mohlo ísť o jadrovú odpoveď.

Šéf Bieleho domu v nedeľu varoval, že by Kyjevu mohol dodať rakety Tomahawk, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine. „Mohol by som povedať, ,pozrite, ak sa táto vojna nevyrieši, pošlem im Tomahawky‘,“ povedal Trump „Tomahawky sú neuveriteľná zbraň, veľmi útočná zbraň. A, úprimne povedané, Rusko to nepotrebuje.“

„Môžeme len dúfať, že toto je len ďalšia prázdna hrozba… podobne ako poslať jadrové ponorky bližšie k Rusku,“ skonštatoval Medvedev. Pripomínal tak Trumpovo augustové vyhlásenie, že nariadil presun dvoch jadrových ponoriek bližšie k Rusku v reakcii na to, čo označil za „mimoriadne provokatívne“ výroky Medvedeva o riziku vojny.

Putin vyhlásil, že dodanie rakiet Tomahawk Ukrajine by zničilo vzťahy medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Rakety dokážu letieť až do vzdialenosti 2500 kilometrov a Kyjevu by umožnili zasiahnuť ciele hlboko na ruskom území. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdôraznil, že Ukrajina by rakety Tomahawk v prípade ich dodania od USA používala výlučne na vojenské účely a nikdy by nimi neútočila na civilistov v Rusku.

