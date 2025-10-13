Pravda Správy Svet Moskva poprela správy o núdzovom vynorení ruskej ponorky pri brehoch Francúzska

Ruské ministerstvo obrany poprelo informácie o tom, že sa pri brehoch Francúzska pre poruchu núdzovo vynorila ruská ponorka. Uviedla to dnes agentúra Interfax. Podľa šéfa NATO Marka Rutteho sa pokazené plavidlo snažia "dovliecť" domov.

13.10.2025 17:01
Rusko, ponorka, Novorossijsk Foto:
Ruská ponorka B-261 „Novorossijsk“ sa vynorila pri pobreží Bretónska vo Francúzsku.
Putin pri krste jadrovej ponorky Perm, bude vyzbrojená Zirkónmi
Námorné veliteľstvo NATO minulý týždeň uviedlo, že francúzska fregata zaznamenala vynovenú ruskú ponorku pri pobreží Bretónska. Pri plavbe cez Severné more následne plavidlo sprevádzalo britské a holandské námorníctvo.

„Informácie, ktoré šíria niektoré médiá o údajnej poruche a následnom núdzovom vynorení diesel-elektrickej ponorky Novorossijsk pri pobreží Francúzska, nezodpovedajú skutočnosti,“ citoval Interfax zo správy tlačovej služby ruskej Čiernomorskej flotily.

Podľa nej posádka vykonáva plánovaný presun po tom, ako ponorka splnila úlohy v Stredozemnom mori. „V súlade s medzinárodnými pravidlami námornej dopravy sa priechod Lamanšským prielivom vykonáva výlučne v nadvodnej polohe,“ dodáva vyjadrenie flotily.

Kuba, ruská ponorka, Havana Čítajte viac Blamáž Moskvy na mori: pri Gibraltári sa vynorila ruská ponorka, prezradil ju únik paliva. Hrozila katastrofa

Holandské úrady však cez víkend uviedli, že ponorku v Severnom mori vlečie iné plavidlo. Rutte dnes podľa agentúry Reuters dodal, že ponorka je porúchaná. Podľa neho z prítomnosti ruskej flotily v Stredozemnom mori nezostalo takmer nič.

„Zostala len osamelá a poškodená ruská ponorka, ktorá sa belhá domov z hliadky,“ povedal. „Aký rozdiel oproti románu Toma Clancyho z roku 1984 "Hon na ponorku“. Dnes to skôr pripomína hon na najbližšieho mechanika, "dodal.

Koncom septembra francúzske médiá s odvolaním sa na ruské telegramové zdroje s kontaktmi v ruskej spravodajskej komunite uviedli, že ponorka Novorossijsk schopná niesť strely Kalibr sa pri svojej misii pri Gibraltári v Stredozemnom mori potýkala s vážnymi technickými problémami, ktoré ju už vtedy prinútili vynoriť sa na hladinu. Z lode unikalo palivo.

