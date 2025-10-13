Moskva poprela správy o núdzovom vynorení ruskej ponorky pri brehoch Francúzska

Námorné veliteľstvo NATO minulý týždeň uviedlo, že francúzska fregata zaznamenala vynovenú ruskú ponorku pri pobreží Bretónska. Pri plavbe cez Severné more následne plavidlo sprevádzalo britské a holandské námorníctvo.
„Informácie, ktoré šíria niektoré médiá o údajnej poruche a následnom núdzovom vynorení diesel-elektrickej ponorky Novorossijsk pri pobreží Francúzska, nezodpovedajú skutočnosti,“ citoval Interfax zo správy tlačovej služby ruskej Čiernomorskej flotily.
Podľa nej posádka vykonáva plánovaný presun po tom, ako ponorka splnila úlohy v Stredozemnom mori. „V súlade s medzinárodnými pravidlami námornej dopravy sa priechod Lamanšským prielivom vykonáva výlučne v nadvodnej polohe,“ dodáva vyjadrenie flotily.Čítajte viac Blamáž Moskvy na mori: pri Gibraltári sa vynorila ruská ponorka, prezradil ju únik paliva. Hrozila katastrofa
Holandské úrady však cez víkend uviedli, že ponorku v Severnom mori vlečie iné plavidlo. Rutte dnes podľa agentúry Reuters dodal, že ponorka je porúchaná. Podľa neho z prítomnosti ruskej flotily v Stredozemnom mori nezostalo takmer nič.
„Zostala len osamelá a poškodená ruská ponorka, ktorá sa belhá domov z hliadky,“ povedal. „Aký rozdiel oproti románu Toma Clancyho z roku 1984 "Hon na ponorku“. Dnes to skôr pripomína hon na najbližšieho mechanika, "dodal.
Koncom septembra francúzske médiá s odvolaním sa na ruské telegramové zdroje s kontaktmi v ruskej spravodajskej komunite uviedli, že ponorka Novorossijsk schopná niesť strely Kalibr sa pri svojej misii pri Gibraltári v Stredozemnom mori potýkala s vážnymi technickými problémami, ktoré ju už vtedy prinútili vynoriť sa na hladinu. Z lode unikalo palivo.