EK: Stratégia LGBT+ nepresadzuje zmenu pohlavia bez vekového obmedzenia

Európska komisia odmietla tvrdenie, že by stratégia EÚ, ktorá sa týka plánu boja proti diskriminácii lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových ľudí a ďalších skupín (LGBT+ ), presadzovala možnosť zmeny pohlavia v akomkoľvek veku. S informáciami o údajne kontroverzných návrhoch EÚ prišli v minulých dňoch najmä britské bulvárne médiá, ale postupne sa tieto správy začali šíriť aj napríklad v Rumunsku či Česku. Podľa hovorkyne EK je cieľom stratégie len podpora rovnosti prostredníctvom spolupráce a výmeny informácií. Je pritom výlučne na členských štátoch a ich zákonoch, aby určili vekovú hranicu pre prípadnú zmenu pohlavia osôb, ktoré si ju želajú.

13.10.2025 17:19
Festival Dúhový Pride v Bratislave
„Táto stratégia sa týka zabezpečenia rovnakého zaobchádzania so všetkými ľuďmi v Európe bez akejkoľvek diskriminácie,“ uviedla hovorkyňa komisie Eva Hrnčířová. Prvý plán boja proti diskriminácii LGBT+ zverejnila Európska komisia v novembri roku 2020 a týkal sa stratégie na najbližších päť rokov. Cieľom bolo začať ráznejšie bojovať s diskrimináciou napríklad na pracovnom trhu, v školstve či zdravotníctve.

Nová stratégia schválená minulý týždeň Európskou komisiou nadväzuje na predchádzajúci plán a jej cieľom je podporovať rovnosť prostredníctvom spolupráce. „Členské štáty si sami rozhodujú o svojich zákonoch a my im pomáhame s výmenou informácií,“ uviedla hovorkyňa komisie. „Plne rešpektujeme právomoci členských štátov, ktoré zahŕňajú výlučnú právomoc v oblasti určenia veku právneho súhlasu týkajúceho sa právneho uznania pohlavia,“ dodala Hrnčířová. Akékoľvek tvrdenia, že by komisia vynucovala alebo ukladala takéto opatrenia členským štátom, nie sú podľa nej pravdivé.

Unijní exekutíva podľa nej vo svojej stratégii hovorí iba o tom, že „chce uľahčiť výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi v oblasti právneho uznávania pohlaví“. Na to sa pritom zameriavala už aj predchádzajúca stratégia pre roky 2000 až 2005. Ide o výmenu informácií bez ohľadu na to, aký majú jednotlivé štáty stanovený vek pre legálnu zmenu pohlavia.

Vo väčšine krajín EÚ je zmena pohlavia možno od 18 rokov, každý štát má ale vlastné pravidlá. Niektoré krajiny ako Malta, Nemecko, Fínsko, Španielsko či Holandsko umožňujú zmenu aj mladším, avšak so súhlasom rodiča či opatrovníka.

