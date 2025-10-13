Čo urobia Babiš a Pavel so záujemcom o funkciu šéfa diplomacie, ktorý údajne šíril rasistické komentáre?

Babiš zvolal stretnutie s lídrom Motoristov Petrom Macinkom a s Turkom dnes na 15. hodinu v Prahe. České médiá po skončení ich debaty priniesli reakcie politikov v živom vysielaní. Rozhovor za zatvorenými dverami trval viac ako dve hodiny. „Napísal som veľa hlúpostí, ale nie ohľadom toho dievčatka," povedal Turek v súvislosti s príspevkom, v ktorom sa mal vysmievať popálenému rómskehu dievčaťu. Dodal, že sa ospravedlňuje každému, koho sa mohli nepríjemne dotknúť jeho niektoré staršie vyjadrenia na internete.
Kauza vypukla po tom, čo Deník N publikoval príspevky z Facebooku, ktoré údajne napísal Turek pred pätnástimi rokmi. Ak sú autentické, v takom prípade sa vyjadroval odporne. Príspevky obsahujú nielen sexistické komentáre, ale aj rasistické a homofóbne poznámky. „Zapaľovať niekomu niečo je hlúposť, ale to, že sa popálilo cigánča, by keď už, malo byť brané ako poľahčujúca okolnosť," údajne napísal Turek kedysi po podpaľačskom útoku v roku 2009 proti domu, v ktorom žila rómska rodina, pričom dievčatko utrpelo vážne popáleniny.
V jednom z príspevkov na Facebooku sa objavil aj zjavný protižidovský názor: autor, ktorý spomenul Hitlera, sa zmienil o tom, že chce napísať rozprávku s názvom Tri vagóny pre Popolušku, čo evokuje deportácie Židov do nacistických koncentračných táborov, kde ich nemeckí vrahovia po zavraždení v plynových komorách spopolnili. Turek tvrdí, že na sociálnej sieti nikdy nič nenapísal z toho, čo Denník N pripísal jeho autorstvu.
Po stretnutí s Babišom zostáva nejasné, či Turek bude naozaj nominovaný na ministra zahraničných vecí. Ten sa spolu s Macinkom odmietol jasne vyjadriť o personálnom obsadení budúcej vlády. „Teraz budeme rokovať o koaličnej dohode a o programe, až potom Babiš oboznámi prezidenta s personálnymi návrhmi," povedal Macinka.Čítajte viac Motoristi sú unikát, ale Babiš im toho nechce veľa dovoliť. Šéf ANO si bude musieť postrážiť okamurovcov
Prezident Petr Pavel vyslovil vážne pochybnosti o Turkovi, ale ešte nechcel povedať, ako sa k nemu zachová. Zmienil sa o ňom pred stretnutím Babiša s hlavnými predstaviteľmi Motoristov. Pavel ozrejmil, že si chce počkať na výsledok ich rozhovoru. „Keby sa potvrdili informácie o nenávistných príspevkoch Turka na sociálnych sieťach, bol by to zásadný problém," povedal prezident dnes dopoludnia pre Českú televíziu.
Viacerí bývalí premiéri, ktorých oslovil server Novinky, zdôraznili, že vo svojej vláde by si Turka nedokázali predstaviť. „Bolo by to ohrozenie dobrého mena Českej republiky," upozornil Jan Fischer. Podľa Vladimíra Špidlu je Turek nestabilný človek, ktorý sa správa extrémisticky: „Napríklad jeho výroky o Nórsku sú pre potenciálneho ministra zahraničných vecí neprijateľné." Narážal na to, že Turek mal v jednom z príspevkov na sociálnej sieti označiť túto severskú krajinu za „ľavicový paraštát" a „predvoj degenerácie elít", ktorému by „vyhlásil vojnu". Súvisieť to malo s vtedajším ústretovým postojom Nórska k ilegálnym migrantom.Čítajte viac Je Babiš po výhre vo voľbách na vrchole? Vláda ANO s Motoristami bude zrážka dvoch vízií, vysvetľuje politológ
Proti Turkovi sa postavili aj predstavitelia rómskej organizácie ROMEA. Začali zbierať podpisy pod petíciu proti jeho vymenovaniu za ministra zahraničných vecí. „Je neprijateľné, aby diplomaciu zastupoval niekto, kto je spájaný s nacistickými symbolmi a so zľahčovaním rasovo motivovaného násilia," uviedol vo vyhlásení hovorca rómskeho združenia Kristián Szinai.
Babiš sa po rozhovore s Macinkom a Turkom zatiaľ nevyjadril. Počas víkendu však dal najavo, že by bol najradšej, keby Motoristi navrhli do vlády nestraníkov, respektíve odborníkov bez straníckej príslušnosti. V radoch ANO majú pritom zjavne problém s Turkom. Dôkazom je názor Roberta Plagu, ktorý by sa mal stať novým ministrom školstva z Babišovho hnutia: „Ak sa potvrdí pravosť výrokov, situácia je vážna a z môjho pohľadu na post ministra zahraničných vecí nehrateľná," uviedol Plaga pre Deník N ešte pre stretnutím Turka a Macinku s Babišom.