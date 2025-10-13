Podpredseda Babišovej strany ANO Havlíček: SPD aj Motoristi akceptujú, že nebude diskusia o odchode z EÚ a NATO

Predstavitelia ANO dnes rokovali s Motoristami v sídle ANO na Chodove o programovom vyhlásení. „Diskutovali sme, ako budeme pokračovať, hovorili sme o časovom výhľade,“ povedal Havlíček. Áno podľa neho kategoricky povedalo, že nepripadá do úvahy diskusia o vystúpení z EÚ či NATO, a to vrátane referenda. „Toto je akceptované našimi potenciálnymi partnermi,“ uviedol. Referendum umožňujúce hlasovanie aj o medzinárodných otázkach patrí dlhodobo medzi hlavné body programu SPD.
Dohoda o budúcej vláde platí, Turek sa za niektoré slová ospravedlnil
Piatková dohoda hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe na rozdelení rezortov v možnej budúcej českej vláde podľa predsedu Motoristov Petra Macinku platí. Povedal to po pondelkovej schôdzke so šéfom ANO Andrejom Babišom, ktorú Babiš zvolal pre údajné rasistické, homofóbne a sexistické výroky čestného prezidenta Motoristov Filipa Turka. Personálnymi otázkami sa na schôdzke podľa jeho slov nezaoberali. Turek označil za absolútny nezmysel, že by mal mať rasistom, za niektoré výroky sa však ospravedlnil, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Rokovanie v sídle hnutia ANO trvalo dve hodiny. Po jeho skončení Macinka oznámil, že Motoristi podajú na Deník N a autorov článkov o Turkovi trestné oznámenie. „Už v minulosti sa táto redakcia musela ospravedlňovať za články, ktoré boli klamlivé, takže očakávam, že toto bude ďalší prípad v rade,“ povedal Macinka.
Na stretnutí začali diskutovať aj o programe budúcej vlády. V nasledujúcich dňoch sa strany chcú podľa neho venovať programovému vyhláseniu a textu koaličnej zmluvy a až potom Babiš prezidentovi predloží personálne návrhy na členov vlády. „Chcem veriť, že kým Andrej Babiš oboznámi s personálnymi otázkami pána prezidenta, tak sa táto dehonestačná aféra vyjasní,“ povedal šéf Motoristov. Dodal, že Turek je pripravený všetko vysvetliť aj prezidentovi.
Čestný prezident Motoristov sa potom ospravedlnil. „Hlboko sa ospravedlňujem komukoľvek, koho sa mohli dotknúť nejaké úryvky 15 – 20 rokov starých vyjadrení… Určite som v mojom živote na sociálnych sieťach napísal v rámci čierneho humoru mnoho nezmyslov…, ale absolútne odmietam obvinenie z toho, že by som – najmä ten prípad popáleného dievčatka – schvaľoval, že by som toho bol schopný,“ povedal Turek. Pred vstupom do politiky vraj napísal mnoho „kontroverzných výrokov“ a mal čierny humor.
Dodal, že jeho názory sú známe a podotkol, že k rómskej komunite má blízko. „Je absolútny nezmysel, že by som bol rasista… Homosexuáli a Rómovia patria medzi mojich najlepších priateľov,“ povedal Turek.
Český Deník N v uplynulých dňoch zverejnil Turkove niekdajšie údajné príspevky na sociálnych sieťach. Jeden z nich sa týkal podpaľačského útoku troch neonacistov na rómsku rodinu, pri ktorom utrpelo dvojročné dievča vážne popáleniny. Turek to podľa denníka označil za „poľahčujúcu okolnosť“. V súčasnosti sa už mnohé z príspevkov nedajú dohľadať, lebo boli medzičasom vymazané. Turek tvrdí, že tu ide o „zjavné manipulácie“.