Striptízové bary, tajná rodina a domáce násilie. Nová kniha o Putinovi odhaľuje jeho skrytú tvár

Od začiatku svojho druhého funkčného obdobia upriamil Vladimir Putin pozornosť na tradičné hodnoty, rodinu, deti. Po jeho boku stála vtedajšia manželka Ľudmila. V roku 2008 dokonca zaviedol v Rusku „Deň rodiny, lásky a vernosti“. Ten sa oslavuje dodnes 8. júla a jeho logom je sedmokráska ako symbol čistoty a radosti. Putin tým zjavne hral na politickej scéne falošnú hru, píše nemecký magazín Focus.Čítajte viac Manželstvo Vladimira a Ľudmily Putinovcov sa rozpadlo
Podľa knihy z pera dvoch investigatívnych ruských novinárov Romana Badanina a Michaila Rubina však v Kremli nič z toho neplatilo. Autori popisujú, ako Putin vlastnú rodinu postupne ničil ponižovaním, násilím aj častými návštevami striptízových barov.
Už na začiatku 90. rokov bol častým návštevníkom petrohradského nočného baru Luna. Údajne sa tam stretával s obchodnými partnermi. V skutočnosti mu však išlo o erotické vystúpenie „Moon Fantasy“, písal ruský spravodajský časopis Nezavisimaja gazeta. Podnik bol jeho druhým domovom a dodnes na jednej z jeho stien visí Putinov podpis. Šéf Kremľa bol ženatý od roku 1983 a mal dve dcéry Máriu a Jekaterinu. Manželka pritom dlho netušila, že pracuje pre ruskú tajnú službu KGB.Čítajte viac Údajnú Putinovu dcéru našli vo Francúzsku, otca náplňou práce zrejme nepoteší
„Viem, že sused niekoľkokrát povedal môjmu manželovi: Vladimir, musíš manželke pomáhať! Putin na to nedbal s presvedčením, že aj vo vysokom stupni tehotenstva mám robiť všetko sama, napríklad nosiť ťažký nákup na šieste poschodie,“ uvádza ruský novinár Oleg Blozki, ktorý vtedy s Ľudmilou Putinovou hovoril.
Niekoľko zdrojov tvrdilo, že Putin svoju ženu ponižoval a bil. Podľa autorov knihy Sám car mal údajne aj pomer s o 23 rokov mladšou ženou Svetlanou. S tou tiež založil novú rodinu, z ktorej vzišla Putinova tretia dcéra Jelizaveta. Z rodného listu na pokyn Kremľa odstránili všetky údaje o otcovi, píšu Badanin a Rubin. Tvrdia, že zostalo iba otčestvo Vladimirovna, teda druhé meno po otcovi.Čítajte viac Ochrankári, súkromné lietadlá či obrnené vlaky. Putinovi synovia platia za život v prepychu krutú daň
Prezident urobil zo Svetlany a Jelizavety milionárky, ich majetok sa odhaduje na 100 miliónov dolárov. Putinovi priatelia sa im postarali o byty na prominentných miestach. Dcéra, ktorá má teraz 22 rokov, zostáva údajne predmetom štátneho tajomstva. V čase jej manželstva bol Putin stále ženatý, s Ľudmilou sa rozviedli až v roku 2013.Čítajte viac Vzťah Putinovej dcéry s baleťákom Zelenským bol verejným tajomstvom