Pozor na lichôtky. MI5 varovala britských poslancov, že sú terčom špiónov z Ruska, Číny a Iránu

Varovanie od generálneho riaditeľa MI5 Kena McCalluma zaznelo týždeň po tom, čo prokurátori oznámili, že museli zastaviť súdny proces s dvoma britskými občanmi obvinenými zo špionáže pre Čínu, pretože Londýn neposkytol dôkazy o tom, že Peking predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť. Čína obvinenie, že Britom nariadila „ukradnúť spravodajské informácie“, odmietla ako vymyslené.
Špióni sa podľa britskej kontrarozviedky snažia od politikov a ich spolupracovníkov vylákať informácie vydieraním, útokmi typu phishing, poskytovaním darov s cieľom ovplyvniť ich rozhodnutia, ba dokonca aj budovaním dlhodobých a hlbokých vzťahov.Čítajte viac „Šarmantní diplomati“ sa vypytovali na klebety. Orbán v Bruseli „rozprestrel“ špionážnu sieť
„Keď cudzie štáty kradnú dôležité informácie Spojeného kráľovstva alebo manipulujú s našimi demokratickými procesmi, nielenže poškodzujú našu bezpečnosť v krátkodobom horizonte, ale narúšajú aj základy našej suverenity,“ upozornil McCallum.
Varovanie zákonodarcom rozoslal predseda Dolnej snemovne britského parlamentu, podľa ktorého MI5 zistila, že právnička Christine Leeová „sprostredkovala finančné dary súčasným a budúcim poslancom v mene zahraničných štátnych príslušníkov so sídlom v Hongkongu a Číne“.
Leeovú ešte v januári 2022 kontrarozviedka obvinila, že sa v Británii „podieľala na politických zásahoch“ v mene vládnucej Komunistickej strany Číny. Právnička neskôr zažalovala MI5 v snahe očistiť svoje meno, no spor prehrala.
„Každý, kto číta tieto pokyny, sa hlboko zaujíma o úlohu, ktorú zohráva v britskej demokracii. Prijmite opatrenia ešte dnes, aby ste ju ochránili – a seba samých,“ vyzval poslancov šéf MI5.
Hoci britský premiér Keir Starmer sa od svojho nástupu do funkcie v minulom roku snaží o oživenie vzťahov s Čínou, Londýn a Peking sa opakovane navzájom obviňujú zo špionáže. Britské spravodajské služby pritom varujú pred čínskymi pokusmi infiltrovať sa do politických a podnikateľských kruhov v Spojenom kráľovstve.Čítajte viac Aj scenár filmu bledne závisťou. Príbeh jedného z najhľadanejších mužov v Európe sa posunul, našli ho v Moskve