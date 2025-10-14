Pravda Správy Svet Rusi už nechcú zomierať za Putina ani za ruble. Nábor sa dramaticky prepadol, väznice sú vyčerpané. Hrozí nová mobilizácia

Rusko zápasí s klesajúcim záujmom občanov o vstup do armády a jeho náborové snahy strácajú na efektivite. Kým ešte pred rokom lákali vysoké finančné bonusy desaťtisíce regrútov mesačne, teraz tempo náboru kleslo na dvojročné minimum.

Analytici Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) a nezávislé médiá tvrdia, že pokles ochoty slúžiť môže Vladimira Putina postaviť pred ťažkú voľbu: buď riskovať nepopulárnu, rozsiahlu mobilizáciu, alebo pristúpiť k rokovaniam.

Peniaze prestali motivovať. Nábor sa prepadol o 60 %

Základom pre problémy s ľudskou silou sú alarmujúce čísla, ktoré zverejnil nezávislý web Meduza, odvolávajúci sa na dáta z federálneho rozpočtu.

„Tempo náboru ruskej armády kleslo na dvojročné minimum,“ uviedla Meduza.

Kým v druhom štvrťroku predchádzajúceho roka dostalo jednorazové bonusy za podpísanie zmluvy takmer 93-tisíc ľudí, v druhom štvrťroku 2025 to bolo len 37 900 regrútov. Tento prudký prepad o približne 60 percent potvrdzuje, že doterajšia snaha Kremľa využívať „finančné stimuly“ zlyháva.

Analytické centrum ISW k tomu dodáva, že „ešte väčšie finančné stimuly pre nových regrútov v budúcnosti pravdepodobne dramaticky nezvýšia nábor“, keďže značná časť občanov motivovaných peniazmi už kontrakt pravdepodobne podpísala.

V niektorých regionálnych oblastiach, napriek tomu, že Rusko vynaložilo na nábor a podporu armády bilióny rubľov, regionálne jednorazové platby za kontrakty prudko znížili, čo naznačuje nedostatok uchádzačov.

Vyčerpanie väzníc a nábor ľudí s HIV

Pokles náboru je cítiť naprieč celou ruskou spoločnosťou. Analýzy potvrdzujú, že Moskva musela hľadať nové, netradičné zdroje ľudskej sily.

Vyčerpanie väzníc: Systém náboru odsúdených, ktorý preslávila Vagnerova skupina a následne ho prevzalo ministerstvo obrany, bol „do značnej miery vyčerpaný“. The Moscow Times už dávnejšie konštatoval, že tento rezervoár už nedokáže pokryť vysoké straty na fronte.

Zhoršenie zdravotných štandardov: Ruskí náboroví pracovníci údajne „čoraz viac verbujú dobrovoľníkov s HIV a hepatitídou“, uvádzajú dávnejšie analýzy ISW. Zameranie sa na zraniteľné skupiny so zhoršeným zdravotným stavom je podľa analytikov kľúčovým indikátorom toho, že štandardné metódy náboru zlyhávajú.

Cielenie na migrantov: Ďalší útok na zraniteľné skupiny predstavuje nábor migrantov zo Strednej Ázie a naturalizovaných občanov, ktorým ruské orgány hrozia anulovaním občianstva, ak nepodpíšu vojenský kontrakt.

ISW: Kremeľ sa chystá na „priebežnú“ mobilizáciu

Pretrvávajúca kríza v nábore vracia na stôl tému novej vlny mobilizácie, ktorú sa Kremeľ snaží odvrátiť od septembra 2022 pre jej vysokú politickú nepopularitu.

Podľa ISW sa Kremeľ v októbri 2025 už zrejme „pripravuje na mobilizáciu záložníkov na priebežnej báze“ – ide o kontinuálne a menšie odvody. Tento zámer podporujú nedávne zmeny v ruskej legislatíve, ktoré by mali uľahčiť nasadenie aktívnych záložníkov do boja bez nutnosti formálneho vyhlásenia rozsiahlej mobilizácie, tvrdia analytici.

Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR, Kyrylo Budanov, varoval, že Rusko je „schopné vyhlásiť ďalšiu mobilizáciu, čo predstavuje vážnu hrozbu“. Hoci by to bolo pre ruskú spoločnosť „bolestivé“, je to podľa neho realistické.

#Rusko #vojna na Ukrajine
