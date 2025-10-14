Americké oči, ukrajinské ruky: USA sa podieľajú na deštrukcii ruských rafinérií. Trump osobne odobril údery, tvrdí FT

Podľa denníka The Financial Times, ktorý sa odvoláva na americké a ukrajinské zdroje, Washington odovzdáva Kyjevu potrebné dáta o cieľoch i o tom, kadiaľ majú drony letieť.
O tejto forme podpory „rozhodol osobne Donald Trump v júli,“ píše FT. Ukrajina následne v auguste začala útočiť na ropné rafinérie hlboko v ruskom tyle.
Tri zdroje potvrdili pre FT, že Washington je silne zapojený do všetkých štádií príprav. Konkrétne Spojené štáty pomáhajú Ukrajine s plánovaním trasy a výšky letu dronov i načasovaním ich útokov, aby sa vyhli ruskej protivzdušnej obrane.
Hoci jeden zo zdrojov uviedol, že „ciele si vyberá Ukrajina a Washington len poskytuje spravodajské údaje o cieľoch a aké má ktorý slabinu“, iné zdroje uvádzajú, že „USA tiež určujú prioritu cieľov“.
Jeden z informovaných ľudí pre FT povedal, že ukrajinské drony „slúžia Washingtonu ako nástroj k podkopaniu ruskej ekonomiky, čo by malo prezidenta Vladimira Putina donútiť skončiť vojnu“.
Spojené štáty nepriznávajú priame zapojenie do útokov, aby to neeskalovalo konflikt. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa minulý týždeň odmietol vyjadriť k úlohe amerických spravodajských informácií pri útokoch v Rusku, ale „priznal ‚spoluprácu s americkou spravodajskou službou, predovšetkým pre našu obranu‘“.
Na rafinérie útočia „roje až 300 dronov dlhého doletu Fire Point FP-1 a An-196 Ľutyj (Zúrivý)". Ukrajina tiež „vypaľuje na ciele v Rusku svoje rakety Neptun a Fire Point FP-5 Flamingo". Väčšinu útokov vykonávajú „ukrajinská tajná služba SBU a armádne sily bezpilotných prostriedkov", pričom „hrajú v nich rolu i ďalšie tajné služby a vojenské jednotky".