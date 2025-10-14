Vysťahovanie sa zmenilo na krvavú drámu. Zrejme úmyselná pasca zabila v Taliansku troch policajtov

Polícia sa pokúšala vysťahovať troch súrodencov, údajne s finančnými problémami, z farmy v obci Castel d'Azzano, asi 10 kilometrov od mesta Verona. ANSA s odvolaním sa na svoje zdroje uviedla, že súrodenci úmyselne pustili plyn a výbuch nastal, keď príslušníci bezpečnostných zložiek vtrhli do domu.
Predchádzajúce pokusy o vysťahovanie rodiny boli podľa zdrojov agentúry zmarené, pretože hrozili, že sa vyhodia do vzduchu. Najnovší pokus o vysťahovanie bol plánovaný už niekoľko dní.
Štrnásť policajtov a jeden hasič boli podľa ANSA po incidente prevezených do nemocnice. Agentúra AFP s odvolaním sa na príspevok talianskych hasičov na platforme X informovala, že pri výbuchu utrpeli zranenia 12 príslušníci bezpečnostných zložiek a jedna civilistka.
Dvaja z vysťahovaných, brat a sestra vo veku okolo 60 rokov, boli zadržaní na mieste činu, tretí člen rodiny, 65-ročný Franco Ramponi, bol zadržaný v blízkosti nehnuteľnosti počas pokusu ujsť.