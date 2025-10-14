Thajsko a Kambodža na konci októbra uzavrú mier, prítomný bude aj Trump

Trump sa podľa ministra „teší, že bude svedkom mierovej dohody medzi Thajskom a Kambodžou“, povedal novinárom na tlačovej konferencii v Kuala Lumpur.
Malajzia a Spojené štáty sú sprostredkovateľmi prímeria medzi týmito dvomi krajinami. Jeho súčasťou je odstránenie všetkých mín a ťažkého delostrelectva zo svojich hraníc, dodal šéf malajzijskej diplomacie.Čítajte viac Thajsko a Kambodža súhlasili s bezpodmienečným prímerím
Mohamad vyjadril nádej, že dohodu podpíšu strany počas summitu ASEAN v Kuala Lumpur od nedele 26. do utorka 28. októbra. „Počas summitu dúfame, že budeme svedkami podpísania deklarácie známej ako kuala-lumpurská dohoda medzi týmito dvoma susednými krajinami, ktorá zabezpečí mier a trvalé prímerie,“ vyhlásil.
Dlhoročný spor medzi Thajskom a Kambodžou o vymedzenie spornej hranice v oblasti známej ako Smaragdový trojuholník eskaloval v júli a päťdňový konflikt si vyžiadal najmenej 48 obetí. Podľa Reuters boli v jeho dôsledku stovky tisíc ľudí na oboch stranách dočasne vysídlené.Čítajte viac Thajské stíhačky F-16 rozpútali peklo v Kambodži: eskalácia naberá obludné rozmery, počet obetí rastie