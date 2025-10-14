Izraelský úder zabil v Gaze najmenej štyroch Palestínčanov. Snažili sa po prímerí dostať k svojim domovom. Armáda reaguje

Pôvodné informácie hovorili o troch mŕtvych. Podľa agentúry išlo o Palestínčanov, ktorí sa snažili dostať k svojim domovom, ktoré v priebehu vojny museli opustiť. Izraelská armáda uviedla, že sa títo ľudia napriek varovaniu priblížili k jej jednotkám. V Pásme Gazy v piatok vstúpilo do platnosti prímerie.
Izraelská armáda podľa agentúry Reuters uviedla, že v severnej časti pásma niekoľko osôb prekročilo „žltú líniu“, za ktorou sa armáda v rámci prímeria stiahla, a priblížilo sa k jej jednotkám. Osoby podľa armády ignorovali výzvy, aby sa vzdialili, a preto vojaci začali paľbu.
Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023, keď Izrael začal vojenskú ofenzívu v reakcii na útok hnutia Hamas a jeho spojencov, pri ktorom ozbrojenci na juhu Izraela zabili na 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov. Na jeseň 2023 a tento rok v januári a vo februári bola veľká časť rukojemníkov prepustená výmenou za palestínskych väzňov pri dvoch prímeriach. Posledných 20 živých rukojemníkov bolo v rámci nového prímeria prepustených v pondelok ráno. V Pásme Gazy naďalej zostávajú telá 24 rukojemníkov.
Podľa údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva bolo od začiatku vojny pri izraelských útokoch v Pásme Gazy zabitých najmenej 67 869 Palestínčanov a ďalších 170 105 ich bolo zranených, uviedla agentúra WAFA. OSN tieto štatistiky, ktoré nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, považuje za spoľahlivé, a uvádza, že väčšina obetí boli civilisti. Približne 9500 osôb je v Pásme Gazy naďalej nezvestných.Čítajte viac Trumpovi leží na pleciach vojna. Chce nobelovku za mier? O Izrael a Palestínu sa bude musieť postarať