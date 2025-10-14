Rusi zasiahli humanitárny konvoj OSN: biele kamióny skončili v plameňoch pri Chersone, hlási Kyjev

Gubernátor Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin ozrejmil, že Moskva konvoj zasiahla neďaleko frontovej línie v obci Bilozerka. „Okupanti svojvoľne zacielili drony a delostrelectvo na kamióny (Úradu OSN pre humanitárne záležitosti) OCHA. Išlo o štyri biele označené nákladné autá s pomocou pre ľudí, nie s vojenským vybavením. Jedno vozidlo zhorelo a ďalšie zaznamenalo vážne poškodenie,“ uviedol Produkin na sociálnych sieťach. Zvyšné kamióny podľa jeho slov neutrpeli žiadnu ujmu.
Prokudin zverejnil fotografiu, na ktorej vidno biele nákladné auto s emblémom Svetového potravinového programu v plameňoch a stúpajúci čierny dym.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrej Sybiha útok označil za „ďalšie brutálne porušenie medzinárodného práva, ktoré dokazuje úplné pohŕdanie Ruska životmi civilistov a jeho medzinárodnými záväzkami“.
OSN ani Rusko sa k incidentu bezprostredne nevyjadrili.
Ukrajinské úrady a humanitárne organizácie počas takmer štyroch rokov ruskej invázie opakované uvádzajú, že ich zamestnanci a zariadenia sú terčom bombardovania moskovských síl, pripomína AFP.