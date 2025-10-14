Generál USA varuje: Ak Rusko zaútočí na NATO, Kaliningrad a Sevastopoľ sa zmenia na popol v prvých hodinách

V rozhovore pre projekt Vot tak uviedol, že v prípade ruskej agresie voči členskej krajine Aliancie by boli ruské vojenské objekty v Kaliningrade a Sevastopole zničené okamžite.
Rýchla deštrukcia Kaliningradu
Generál Hodges zdôraznil, že priamy útok Ruska na NATO by viedol k mimoriadne rýchlej a zdrvujúcej reakcii Aliancie.
„Ak by Rusko v roku 2025 napadlo Poľsko rovnako, ako napadlo Ukrajinu, sily Vzdušných síl NATO a pozemné vojská Aliancie by ho zničili,“ vyhlásil Hodges. „Môžete si byť istí – Kaliningrad by bol zničený už v prvých hodinách. V prvých hodinách. Kaliningrad by neexistoval; všetky ruské objekty by boli zničené. A takisto akékoľvek ruské vojenské objekty v Sevastopole. Preto priame porovnania nie sú namieste,“ dodal generál.
Hodges kritizuje prístup Západu po roku 2014
Generál sa kriticky vyjadril aj k reakcii Západu na začiatok vojny v roku 2014. Upozornil, že mnohé európske krajiny boli príliš závislé od Ruska v dodávkach plynu a ropy.
„Ľudia hovorili: 'Nedramatizujte, Rusko je dôležitá krajina, má jadrové zbrane.' A my sme vtedy, ešte v roku 2014, nedokázali jasne dať najavo, že ruská agresia nezostane nepotrestaná," uviedol Hodges. Skritizoval aj neefektívnosť diplomatických a ekonomických nástrojov: „Dokonca aj Minská dohoda sa ukázala ako fraška. Žiadne sankcie nezmenili správanie Ruska – nemalo voči týmto opatreniam rešpekt."
Bývalý veliteľ zdôraznil, že ak by štáty NATO boli lepšie pripravené a po začiatku rozsiahlej invázie jasne varovali Rusko, že Ukrajine poskytnú všetko potrebné na obnovenie jej suverenity, „ak by to bol náš jasný cieľ, situácia by bola úplne iná a Ukrajina by bola v inom postavení.“
Namiesto toho Západ podľa neho „premárnil roky rozhovormi v duchu: ‚Čo ak Rusko použije jadrové zbrane? Možno treba rokovať? Mali by sme sa dohodnúť na odchode Ruska z ukrajinského územia‘.“
Hodgesove vyjadrenia prichádzajú v čase, keď generálny tajomník NATO Mark Rutte už skôr potvrdil, že „pravdepodobná vojna medzi Ruskou federáciou a NATO by sa líšila od vojny, ktorá teraz prebieha medzi Ruskom a Ukrajinou“.
Analytici z Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) sa domnievajú, že Rusko spustilo „fázu nula" príprav na vojnu s NATO. Títo analytici poukázali na to, že objavenie takzvaných „zelených mužíčkov" na hranici s Estónskom „naznačuje formovanie informačno-psychologického predmostia pred možným budúcim vojenským konfliktom".