Kaliňákova a Černochovej dohoda pod paľbou. Český úrad zastavil nákup munície zo Slovenska, bol vraj nezákonný

Zmluva sa týkala spoločných nákupov ČR a SR, na ktorých sa dohodli šéfovia rezortov obrany Jana Černochová a Robert Kaliňák. V utorok na prípad upozornil server Seznam Zprávy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Rezorty spolu chceli nakupovať muníciu kalibru 30, 120 a 155 milimetrov od firmy, ktorá patrí do koncernu Czechoslovak Group Michala Strnada. Kontrakt bol podľa servera plánovaný na sedem rokov. Černochová sa k zákazu podpisu zmluvy, ktorú dohodla s Kaliňákom, zatiaľ nevyjadrila. Jej ministerstvo nechcelo komentovať, či ide o definitívny koniec zamýšľaného spoločného nákupu.
Fábrica de Municiones de Granada (FMG) do roku 2020 patrila pod zbrojársky koncern GDELS, ktorý je európskou dcérskou spoločnosťou General Dynamics. Následne ju kúpil slovenský holding MSM Group a teraz patrí do skupiny spolu so slovenskými firmami ako sú ZVS holding, VOP Nováky a VÝVOJ Martin.
Server Seznam Zprávy pripomenul, že s chystaným medzinárodným kontraktom, ktorý bol uzavretý bez súťaže, ostro nesúhlasil jediný český producent munície veľkého kalibru – skupina STV Group. Podľa jej majiteľa Martina Drdu by dlhoročný nákup nábojov zo Slovenska českú výrobu významne poškodil. Serveru pred niekoľkými mesiacmi povedal, že taká investícia nedáva zmysel a plánovanú dohodu označil za zvýhodňovanie zahraničnej konkurencie.
Podľa návrhu rámcovej zmluvy mala byť munícia slovenskej výroby určená pre nakúpené tanky Leopard 2A4, obrnené vozidlá Pandur II a Bushmaster, pásové bojové vozidlá CV90 či do samohybných kanónových húfnic Zuzana 2.