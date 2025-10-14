Pravda Správy Svet Palivová kríza v Rusku: expert tvrdí, že riešenia Moskvy nikam nevedú a krajina sa vracia do čias Sovietskeho zväzu

Palivová kríza v Rusku: expert tvrdí, že riešenia Moskvy nikam nevedú a krajina sa vracia do čias Sovietskeho zväzu

Rusko sa na prekonanie palivovej krízy vydalo inou cestou ako Ukrajina. Spôsob, aký si zvolila Moskva, podľa ukrajinského experta Andrija Zakrevského nikam nevedie. V rozhovore pre web Espreso TV uviedol, že v Rusku jednoducho začne jazdiť menej áut, čo povedie k zníženiu mobility a ekonomickej aktivity.

14.10.2025 15:15
debata (9)
Ukrajinci v priebehu pár dní zapálili niekoľko veľkých ruských rafinérií
Video
Zdroj: Anton Geraščenko

„Toto sa im už deje. Zhoršuje sa to,“ povedal Zakrevskyj a pripomenul, že ukrajinský recept na prekonanie krízy spočíval v trhovej ekonomike, nízkej dani 2 % a úplnej deregulácii. Vďaka tomu Ukrajina za štyri mesiace krízu prekonala a do roka nakúpila toľko cisterien s pohonnými hmotami, že mohli čakať aj sedemdňové rady na hraniciach.

Naopak, Rusko podľa neho zvolilo opačnú cestu – spoluprácu s Iránom a Venezuelou, zavedenie kupónov a bezplatných dodávok, čo Zakrevskyj označil za „cestu nikam“.

Expert predpovedá, že Rusi sa začnú vracať do sovietskeho modelu, keď bude parkovať čoraz viac áut a ľudia budú menej cestovať, nie z dôvodu nedostatku peňazí, ale pre nedostatok benzínu a šetrenie. Kupóny na palivo budú obmedzovať dostupnosť a životný štandard sa vráti do chudoby a stagnácie.

„Logistika v Rusku sa skrátka zníži, bude menej áut, ľudia ich začnú predávať. Už o tom hovoria, jednoducho sa ich zbavia, pretože to nebude mať zmysel,“ skonštatoval Zakrevskyj.

vojna na Ukrajine Čítajte viac Rusi už nechcú zomierať za Putina ani za ruble. Nábor sa dramaticky prepadol, väznice sú vyčerpané. Hrozí nová mobilizácia
Facebook X.com 9 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rusko #vojna na Ukrajine #energetická kríza #Putinova vojna
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"