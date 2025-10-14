Český prezident Pavel: Ak sú Turkove výroky skutočné, diskvalifikujú ho ako ministra

„Nikdy som sa neskrýval a neskrývam sa s určitými výhradami a otázkami k osobe Filipa Turka. Ale vzhľadom na to, že o menách v tejto chvíli nediskutujeme, ani nemienim špekulovať o tom, či by mal, alebo nemal byť ministrom zahraničných vecí. Ak by sa ukázalo, že skutočne tie citácie, ktoré sa dnes objavujú v médiách, sú autentické, tak by ho to podľa môjho názoru diskvalifikovalo z akejkoľvek ministerskej pozície,“ povedal Pavel.
Ocenil, že Babiš začal s hnutím SPD a Motoristami tento týždeň rokovať o spoločnom programe potenciálnej vlády. „Som rád, že dospel k rovnakému názoru, o ktorom sme spolu hovorili na prvej schôdzke. Teda že to prvé, na čom by sa spoločná vláda mala zakladať, je nejaká programová zhoda alebo aspoň základné prekrytie v jej prioritách. Potom môže prísť na rad debata o rozdelení rezortov a až nakoniec mená. Začať opačne veľmi nedávalo zmysel,“ podotkol.
Vznikajúci kabinet by podľa jeho slov mal mať dostatočný priestor na to, aby sa všetky strany zhodli na prioritách súvisiacich s bezpečnostnou problematikou, zahraničnou politikou, energetikou a ďalšími oblasťami.