Madagaskarský parlament schválil impeachment prezidenta, moc prebrala armáda

Za obžalobu prezidenta hlasovalo 130 poslancov – čo je výrazne viac než ústavná dvojtretinová väčšina požadovaná v 163-člennej komore, konštatuje AFP. Za obžalobu pritom hlasovala aj jeho politická strana IRMAR. Výsledky hlasovania musí ešte potvrdiť ústavný súd.
Hlasovanie prebehlo napriek tomu, že Rajoelina predtým oznámil rozpustenie národného zhromaždenia – dolnej komory parlamentu. Jeho rozhodnutie prišlo po tom, ako opozícia varovala, že začne proti nemu v parlamente proces impeachmentu za „opustenie funkcie“.
Líder opozície však následne v parlamente vyhlásil, že dekrét prezidenta Andryho Rajoelinu o rozpustení národného zhromaždenia je neplatný a hlasovanie prebehne aj tak. „Tento dekrét je právne neplatný… Predseda národného zhromaždenia tvrdí, že s ním tento krok nebol konzultovaný,“ povedal Siteny Randrianasoloniaiko.
Rajoelina na Facebooku označil hlasovanie za protiústavné, pretože sa uskutočnilo po tom, čo rozpustil parlament.
Po oznámení výsledkov hlasovania veliteľ CAPSAT Michael Randrianirina pre agentúru AFP uviedol, že na ostrovnom štáte prevzala moc jeho vojenská jednotka.
Podľa jeho slov CAPSAT na Madagaskare zriadi výbor zložený z dôstojníkov armády, žandárstva a národnej polície, ktorý bude vykonávať rolu prezidenta. „Po niekoľkých dňoch zriadime civilnú vládu,“ dodal.
Rajoelina, bývalý primátor hlavného mesta Antananarivo, v pondelok večer uviedol, že sa po pokusoch o atentát ukrýva na „bezpečnom mieste“. Podľa francúzskych médií Rajoelina ušiel z Madagaskaru na palube francúzskeho vojenského lietadla.
Protesty na Madagaskare sa začali 25. septembra a vyvrcholili počas víkendu, keď sa k demonštrantom pridali vzbúrení vojaci a bezpečnostné sily vrátane jednotky CAPSAT. Vyzvali prezidenta a členov vlády, aby odstúpili zo svojich funkcií.