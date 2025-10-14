Epidémia žltačky v Česku je najhoršia od roku 1996, najviac ľudí zomrelo v Prahe

„K 13. októbru 2025 bolo hlásených 826 prípadov, z toho 147 u detí. Ochorenie si, bohužiaľ, vyžiadalo desať životov. Dôsledná hygiena a očkovanie zostávajú najúčinnejšou ochranou,“ uviedli pražskí hygienici.
SZÚ na svojom webe pripomenul, že už vlaňajšie dáta, keď sa žltačkou nakazilo 636 ľudí a zomreli na ňu dve osoby, ukazovali na to, že sa infekcia postupne šíri naprieč celou republikou. V tomto roku sa počty nakazených výrazne zvýšili. Do 5. októbra bolo v rámci celej ČR 1842 nakazených a v súvislosti so žltačkou už tento rok zomrelo najmenej 21 ľudí. Takmer polovica všetkých nakazených je z Prahy.
Ústav pripomenul, že infekcia býva označovaná aj ako choroba špinavých rúk, pretože k jej šíreniu významne prispieva nedodržiavanie základných hygienických návykov. Vírus sa prenáša aj znečistenou vodou. Okrem očkovania je súčasťou prevencie zvyšovanie a dodržiavanie osobnej hygieny.