Pravda Správy Svet Najhoršia fotka všetkých čias! Na obálke mi vymazali vlasy, hnevá sa Trump na magazín Time

Najhoršia fotka všetkých čias! Na obálke mi vymazali vlasy, hnevá sa Trump na magazín Time

Americký prezident Donald Trump v utorok ostro kritizoval týždenník Time a svoju titulnú fotografiu označil za „najhoršiu všetkých čias“. Záber prezidenta z podhľadu sprevádzal článok o prímerí na Blízkom východe, ktoré šéf Bieleho domu pomohol sprostredkovať, informuje Politico.

14.10.2025 18:58
debata (19)

„Time Magazine o mne napísal relatívne dobrý článok, no tá fotografia môže byť pokojne najhoršou všetkých čias,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. „Oni mi ‚vymazali‘ vlasy, a potom mi nad hlavou nechali niečo, čo vyzeralo ako vznášajúca sa koruna – ale extrémne malá. Fakt čudné!“ vyhlásil a zdôraznil, že snímka si zaslúži kritiku.

Trump Čítajte viac Trumpovi leží na pleciach vojna. Chce nobelovku za mier? O Izrael a Palestínu sa bude musieť postarať

Obálka časopisu Time bola odhalená v pondelok s titulkom „Jeho triumf“. Na fotografii prezidentovi Trumpovi vlasy takmer splývajú so svetlým pozadím. Vydanie vyjadruje uznanie týždenníka za to, čo nazval „významným úspechom Trumpovho druhého funkčného obdobia“ a „strategickým zlomom“ pre Blízky východ, píše Politico.

Vystúpenie Donalda Trumpa v OSN
Video

Trumpove vyhlásenia prišli niekoľko hodín po tom, ako v pondelok ukončil návštevu Izraela a egyptského mesta Šarm aš-Šajch, kde dohliadal na podpísanie dohody o prímerí pre Pásmo Gazy. Dohoda nadobudla platnosť už v piatok a ukončila vojnu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas po vyše dvoch rokoch.

Prezident má s týždenníkom Time dlhú a komplikovanú históriu, keďže magazín ho často vyobrazoval na svojej obálke, niekedy nelichotivo, no dvakrát ho tiež vyhlásil za osobnosť roka, dodalo Politico.

Facebook X.com 19 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Time #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"