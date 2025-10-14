Verejné popravy a boje v uliciach: Hamas sa snaží upevniť si moc v Gaze, má súhlas Trumpa

Počas vojny, vyvolanej svojím teroristickým útokom na Izrael zo 7. októbra 2023, čelil Hamas dva roky tvrdým izraelským úderom. Od minulého piatka, keď vstúpilo do platnosti prímerie, však hnutie pomaly posiela svojich mužov späť do ulíc. Postupuje pritom opatrne pre prípad, že by sa prímerie náhle zrútilo, oznámili Reuters dva zdroje z bezpečnostných kruhov v Gaze.
V pondelok, pri prepúšťaní posledných živých rukojemníkov unesených pred dvoma rokmi z Izraela, Hamas nasadil príslušníkov svojho vojenského krídla, Brigád Kasám. Pripomenul tak jednu z hlavných výziev, ktorým čelí americký prezident Donald Trump vo svojom úsilí zabezpečiť trvalú mierovú dohodu pre Gazu. Spojené štáty, Izrael a mnoho ďalších krajín totiž požadujú, aby Hamas zložil zbrane.
Na záberoch Reuters sú vidieť desiatky bojovníkov Hamasu, zoradených pri nemocnici na juhu Pásma Gazy. Jeden z nich má na ramene nášivku, ktorá ho označuje ako člena elitnej „tieňovej jednotky“. Tá mala podľa zdrojov z Hamasu za úlohu strážiť rukojemníkov.
Jeden z dvoch bezpečnostných zdrojov Reuters z Gazy uviedol, že od uzavretia prímeria zabili jednotky Hamasu 32 členov „gangu napojeného na jednu rodinu v meste Gaza“. O život pritom prišlo tiež šesť príslušníkov hnutia.
V pondelok popoludní sa na sociálnych sieťach objavilo video, na ktorom viacerí maskovaní ozbrojenci, niektorí z nich so zelenými čelenkami, aké nosia členovia Hamasu, strieľajú z automatických zbraní na najmenej sedem mužov, ktorí museli pokľaknúť na ulici. Podľa komentárov bolo video natočené v pondelok v Gaze. Civilisti prizerajúci sa poprave prevolávali „Boh je veľký“ a zabitých nazývali „kolaborantmi“.
Agentúra Reuters poznamenala, že nemohla zobrazené udalosti, čas ani miesto obstarania videa okamžite overiť. Hamas sa k veci bezprostredne nevyjadril. Minulý mesiac úrady vedené Hamasom však oznámili, že popravili troch mužov obvinených zo spolupráce s Izraelom. Aj z tejto verejnej popravy kolovalo video na sociálnych sieťach.
Trumpov plán počíta s tým, že sa Hamas vzdá moci v demilitarizovanej Gaze, ktorú bude riadiť palestínsky výbor pod medzinárodným dohľadom. Plán súčasne vyzýva na vyslanie medzinárodnej stabilizačnej misie, ktorá vycvičí a podporí palestínske policajné sily.
Cestou na Blízky východ však Trump naznačil, že Hamas dočasne dostal zelenú, aby dohliadal na poriadok v Gaze. „Chcú zaraziť problémy, hovoria to otvorene a my sme im na istý čas dali súhlas,“ odpovedal Trump na otázku novinára ohľadom správ, že Hamas popravuje svojich protivníkov a ustanovuje sa ako policajná sila.
Keď prímerie vstúpilo do platnosti, vládny hovorca Hamasu v Gaze Ismáíl Thavábta agentúre Reuters povedal, že skupina nedopustí bezpečnostné vákuum a mieni dohliadať na verejnú bezpečnosť a majetok.
Hamas medzitým odmieta debatu o vlastnom odzbrojení a vyhlasuje, že zbrane bude ochotný odovzdať len budúcemu palestínskemu štátu. Skupina tiež tvrdí, že sa neusiluje o úlohu v budúcom riadiacom orgáne Gazy, ale že by sa na ňom mali dohodnúť sami Palestínčania bez zásahov zo zahraničia.
Vládu oslabeného Hamasu nad Gazou za dlhotrvajúcej vojny s Izraelom čoraz viac ohrozovali skupiny, s ktorými hnutie súperí dlhodobo a ktoré sú často spojené s rodinnými klanmi. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu tento rok dokonca povedal, že Izrael vyzbrojuje klany, ktoré sa stavajú proti Hamasu bez toho, aby ich menoval.
V meste Gaza bojuje Hamas prevažne s klanom Dughmuš, hovoria obyvatelia a zdroje z hnutia. „Gang“, ktorý sa stal terčom posledného útoku Hamasu v Gaze, však bezpečnostný zdroj Reuters neidentifikoval ani neuviedol, či čelí podozreniu, že ho podporuje Izrael.
Najvýznamnejším lídrom klanu, ktorý brojí proti Hamasu, je Jásir Abú Šabáb. Ten sídli v Rafáhu, oblasti na juhu pásma, odkiaľ sa Izrael doteraz nestiahol. Jeho milície ponúkajú atraktívne platy a regrutovali stovky bojovníkov, povedal Reuters zdroj blízky Abú Šabábovi. Hamas ho označuje za kolaboranta s Izraelom, čo Abú Šabáb popiera. Bezpečnostný predstaviteľ Reuters povedal, že nezávisle od stretov v Gaze bezpečnostné sily Hamasu zabili „pravú ruku“ Abú Šabába a že Hamas sa teraz usiluje o zabitie samotného vodcu.
Husám Astal, ďalší odporca Hamasu z mesta Chán Júnis, ktoré je tiež doteraz pod kontrolou izraelskej armády, sa v nedeľňajšom videu hnutiu vysmieval s tým, že len čo vydá rukojemníkov, jeho úlohy a vláda v Gaze sa skončia.
Podľa analytikov sa tak Hamas svojím terajším postupom snaží odstrašiť skupiny, ktoré počas vojny spolupracovali s Izraelom a zhoršovali bezpečnostnú situáciu v Gaze. Hamas chce tiež dokázať, že jeho bezpečnostní činitelia by sa mali podieľať na novej vláde, akokoľvek by to nepripustil Izrael.