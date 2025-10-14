Zelenskyj zavedie v Odese vojenskú správu. Primátorovi odobral ukrajinské občianstvo, vraj má ruský pas

„Odesa si zaslúži väčšiu ochranu a väčšiu podporu. To sa dá dosiahnuť zavedením vojenskej správy. Príliš veľa bezpečnostných problémov v Odese zostáva príliš dlho bez adekvátnej reakcie. Čoskoro sa urobia všetky účinné rozhodnutia. Čoskoro vymenujem šéfa vojenskej správy,“ napísal večer Zelenskyj na telegrame.
Ukrajinský prezident pred týždňom kritizoval „miestnych lídrov“ v Odese, že neurobili dosť pre ochranu ľudí pred záplavami, ktoré si vyžiadali desať obetí na životoch, napísala agentúra Reuters. Pripomenula, že Truchanov sa vyslovil proti „derusifikácii“ Ukrajiny, ktorá začala po ruskej anexii Krymu v roku 2014, a postavil sa proti odstráneniu sochy cárovnej Kataríny Veľkej, ktorá prístav založila v roku 1794, a tiež sochy ruského básnika Alexandra Puškina. Takýto prístup urobil z Truchanova kontroverznú postavu. Dnes večer sa v meste niekoľko desiatok ľudí dožadovalo starostovho odvolania, napísal Reuters.
Šesťdesiatročný Truchanov je zvoleným starostom miliónového mesta od roku 2014. Podozrenie, že má ruské občianstvo zaznievalo už skôr, ale starosta opakovane odsudzoval Rusko za útoky na Odesu a jej infraštruktúru. Bez ukrajinského občianstva by nemohol zostať na čele dôležitého prístavného mesta na juhu krajiny.
Niektoré médiá v týchto dňoch zverejnili fotografiu ruského pasu, ktorý údajne patrí Truchanovovi a má platnosť do decembra. DPA podotkla, že nateraz nie je možné nezávisle overiť, či ide o pravý dokument.
Ukrajinské médiá informovali, že rovnakým výnosom boli ukrajinského občianstva zbavení aj bývalý poslanec Najvyššej rady Oleh Carev a baletný tanečník Serhij Polunin.
Zelenskyj je už dlhší čas obviňovaný z autoritárskych tendencií, a to okrem iného kyjevským starostom Vitalijom Kličkom, napísala agentúra DPA a pripomenula, že v posledných dňoch došlo k verejným sporom medzi starostom Kličkom a šéfom vojenskej správy metropoly Tymurom Tkačenkom, ktorého vymenoval šéf štátu. Zelenskyj zase kritizoval Klička po výpadkoch elektriny, ktoré spôsobili nálety ruských dronov.
Odňatie občianstva, ktoré sa v sovietskych časoch praktizovalo proti disidentom, sa za Zelenského a jeho predchodcu na čele štátu Petra Porošenka stalo opäť bežnou praxou, napísala DPA a pripomenula, že Zelenskyj v lete zbavil občianstva hlavu ukrajinskej pravoslávnej cirkvi predtým podriadenej Moskve.Čítajte viac Zelenskyj sa s Kličkom neznáša. Ako vyzerajú konflikty medzi prezidentom a bývalým slávnym boxerom?
Opozičný poslanec Oleksij Hončarenko z Odesy, ktorý je ostrým kritikom Zelenského, uviedol, že ohľadom Truchanova existuje veľa otázok, ale o tom, či je vinný, by mal rozhodnúť súd, pretože tak to chodí v demokratickom právnom štáte. „Dnes odvedú Truchanova a všetci sa budeme radovať, pretože je zlý, ale zajtra sa spustí táto represívna mašinéria proti nepohodlným ľuďom,“ napísal na telegrame. Zvoleného starostu má podľa neho vystriedať Zelenského človek, ktorý vo voľbách nezískal ani desatinu hlasov, ale napriek tomu dostane do rúk mesto s veľkým rozpočtom.
V dôsledku stanného práva boli komunálne voľby na Ukrajine, naplánované na koniec októbra 2025, zrušené. Právomoci všetkých poslancov boli rozhodnutím republikového parlamentu potvrdené až do konca vojny, ktorú Rusko voči Ukrajine rozpútalo vo februári 2022.