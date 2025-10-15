Ťaženie proti opilstvu. V Kazachstane chcú udrieť na obchody s alkoholom, v mnohých obciach ho už nepredávajú

Sprísnené pravidlá v Kazachstane platia už dlhší čas. V roku 2014 zakázali predávať alkohol od 21 do 12. hodiny. Predtým obmedzenie platilo od 23. do 8. hodiny. Ďalší krok proti pijanstvu štát urobil pred piatimi rokmi, keď zvýšil vekovú hranicu nielen pri nákupe cigariet i alkoholických nápojov. Namiesto od 18 rokov sú tieto výrobky odvtedy dostupné pre zákazníkov, ktorí majú najmenej 21 rokov.
O najnovšom ťažení proti opilstvu informoval minister vnútra Jeržan Sadenov. „Alkohol patrí medzi kľúčové faktory ovplyvňujúce kriminalitu v našej krajine," citovali kazašské médiá z jeho vystúpenia v parlamente. Sadenov poukázal na to, že v Kazachstane je ročne spáchaných až 10-tisíc trestných činov pod vplyvom alkoholu. Upozornil tiež na chamtivosť mnohých obchodníkov, ktorí predávajú fľašky ľuďom, čo nespĺňajú vekový limit, a nerešpektujú hodiny, kedy ich môžu predávať.Čítajte viac Mýtus o „zdravom pití“ padá: Pre mozog neexistuje bezpečné množstvo alkoholu, riziko demencie zvyšuje aj mierne pitie
Sadenov pokračoval tým, že existujúce opatrenia sú neúčinné, respektíve sa ľahko obchádzajú: „Predajcovia obchodujú s alkoholom 7 dní v týždni pod zásterkou kaviarní a barov, bežne sa používa online donáška. Odobratie licencie je neefektívne, lebo už ďalší deň môže získať povolenie iná osoba."
Minister navrhuje, aby sa ponuka alkoholických nápojov presunula výlučne do špecializovaných predajní podobne, ako to funguje v krajinách na severe Európy. Sadenov by tiež privítal obmedzenie doby, počas ktorej sa môže popíjať v zábavných podnikoch. „V týchto zariadeniach v stave opitosti bolo spáchaných v tomto roku už viac ako 1400 trestných činov, medzi nimi tri vraždy," objasnil dôvod svojho zámeru. Minister opakovane podčiarkol, že zdravie a bezpečnosť musia stáť na prvom mieste.
Čo si myslia o návrhu Sadenova ostatní predstavitelia vlády? Vicepremiér Azamat Amrin, ktorý má v agende ekonomiku, súhlasí s tým, že keď ľudia budú piť menej, dobre sa to prejaví na ich zdraví. Definitívny súhlas s plánom ministra vnútra však nevyjadril: „Konečné rozhodnutie ešte nepadlo, počkajme si. O tejto otázke sa stále diskutuje," dodal Amrin, podľa serveru Zakon, keď upozornil, že vláda ako celok zatiaľ nezaujala svoje pevné stanovisko.
Opatrnejší je námestník ministra financií Jeržan Jerikovič: „Bohužiaľ, zatiaľ sme neurobili nijaké výpočty, ako by táto iniciatíva ovplyvnila príjmy štátu z daní. Pozrieme sa na to z rôznych uhlov pohľadu," citoval ho Zakon.
Politológ Gaziz Abišov sa nazdáva, že zákaz predaja v klasických obchodoch sa môže prejaviť ako dvojsečná zbraň. „Navrhované opatrenia by viedli k zvýšeniu cien iného tovaru, pretože predaj alkoholu tvorí významnú časť príjmov bežných obchodov. Museli by zvýšiť ceny, aby prežili," napísal na sociálnej sieti Telegram.Čítajte viac VIDEO: Opitá a v protismere na Einsteinovej. Vodička po zastavení ledva stála
Samozrejme, že veľkopredajcovia alkoholu sú veľmi znepokojení, pretože by im nepochybne klesli tržby. Šéfka ich združenia Guľnara Žakupová okrem iného povedala, že v Kazachstane funguje viac ako 65-tisíc malých obchodov, pre ktoré je predaj alkoholických nápojov významným zdrojom príjmu. „Obmedzenia by im ich znížili, čo by malo potom za následok zatvorenie obchodov a zánik pracovných miest," poznamenala podľa serveru Lada. Žakupová doplnila, že v takom prípade by vzniklo riziko obchodovania s alkoholom načierno a pribudli by prípady jeho nelegálnej výroby.
Mimochodom, predaj alkoholu v obchodoch je v Kazachstane neporovnateľne väčší v porovnaní s inými miestami. Kým v baroch a reštauráciách ľudia vypijú 20 percent celoročnej spotreby, naopak, z pultov predajní si odnášajú až 80 percent.Čítajte viac Nielen alkohol a cigarety – aj jeden typ potravín vyvoláva silnú závislosť. Ohrozená je každá piata žena v tomto veku
V niektorých kazašských regiónoch vyriešili problémy s alkoholom už sami. Najprísnejšie, ako sa dalo, čo znamená, že jeho predaj úplne zakázali. Týka sa to napríklad 53 obcí v Atyraurskej oblasti. Podľa serveru Tengrinews si miestni ľudia pochvaľujú to, čo dosiahli: niekde totiž dokonca odvtedy nezaznamenali ani jeden trestný čin.