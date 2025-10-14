Pravda Správy Svet Hamas sa odzbrojí, pretože povedal, že sa odzbrojí, vyhlásil Trump

Hnutie Hamas sa odzbrojí, pretože povedalo, že sa odzbrojí, vyjadril dnes svoje presvedčenie americký prezident Donald Trump. Ak tak neurobí, odzbrojíme ho my, poznamenal tiež pred novinármi pri stretnutí s argentínskym prezidentom Javierom Mileiom v Bielom dome. Ako presne by takéto odzbrojenie teroristickej organizácie vyzeralo, americký prezident neuviedol.

„Ak sa neodzbrojí, odzbrojíme ich my. A stane sa to rýchlo a možno násilne,“ povedal okrem iného Trump.

Vyjadril sa aj k rukojemníkom, ktorí v zajatí v Pásme Gazy zomreli. Podľa izraelských údajov ich pred začiatkom terajšieho prímeria v Gaze bolo 28. Štyri telá zatiaľ Hamas vrátil. Trump teraz uviedol, že zrejme Hamas nemá všetky zvyšné telá, pretože „teraz hovoríme o oveľa nižšom čísle“.

Palestínska organizácia v posledných dňoch pripustila, že nevie, kde sú všetci títo rukojemníci pochovaní.

