Hamas sa odzbrojí, pretože povedal, že sa odzbrojí, vyhlásil Trump

„Ak sa neodzbrojí, odzbrojíme ich my. A stane sa to rýchlo a možno násilne,“ povedal okrem iného Trump.Čítajte viac Trumpovi leží na pleciach vojna. Chce nobelovku za mier? O Izrael a Palestínu sa bude musieť postarať
Vyjadril sa aj k rukojemníkom, ktorí v zajatí v Pásme Gazy zomreli. Podľa izraelských údajov ich pred začiatkom terajšieho prímeria v Gaze bolo 28. Štyri telá zatiaľ Hamas vrátil. Trump teraz uviedol, že zrejme Hamas nemá všetky zvyšné telá, pretože „teraz hovoríme o oveľa nižšom čísle“.
Palestínska organizácia v posledných dňoch pripustila, že nevie, kde sú všetci títo rukojemníci pochovaní.Čítajte viac Verejné popravy a boje v uliciach: Hamas sa snaží upevniť si moc v Gaze, má súhlas Trumpa