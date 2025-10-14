Pravda Správy Svet USA zaútočili pri pobreží Venezuely na ďalšiu loď, podľa nich prevážala drogy

Spojené štáty zničili v medzinárodných vodách pri pobreží Venezuely ďalšie malé plavidlo, ktoré prevážalo drogy. Pri útoku bolo zabitých šesť „mužských narkoteroristov“. Na svojej platforme Truth Social to v utorok oznámil americký prezident Donald Trump.

14.10.2025 22:32
Trump uviedol, že loď obchodovala s omamnými látkami, bola napojená na „nelegálne narkoteroristické siete“ a nachádzala sa na známej trase využívanej pašerákmi drog. Minister obrany Pete Hegseth útok podľa neho nariadil v utorok ráno.

Trump zverejnil aj videozáznam útoku, na ktorom je vidieť, ako loď zasiahla raketa vypálená zo vzduchu a plavidlo explodovalo.

Ide o piaty oznámený útok amerických ozbrojených síl na pašerákov drog pri pobreží Venezuely. Spolu si vyžiadali najmenej 27 mŕtvych.

Spojené štáty po prvom takomto útoku z 2. septembra vyslali do Karibiku aj vojnové lode. Venezuelský prezident Nicolás Maduro uviedol svoju krajinu do stavu pohotovosti a obvinil Trumpa, že ho chce zvrhnúť.

Konanie Trumpovej vlády vyvolalo nespokojnosť aj v radoch republikánov a demokratov v Kongrese, ktorí žiadajú Biely dom, aby poskytol viac informácií o tom, na akom právnom základe proti pašerákom drog koná. Demokrati tvrdia, že tieto útoky porušujú americké i medzinárodné právo.

Senát minulý týždeň neúspešne hlasoval o rezolúcii, ktorá by Trumpovej administratíve zakazovala vykonávať útoky, pokiaľ ich Kongres výslovne neschváli.

Trump nedávno upovedomil listom Kongres, že Spojené štáty sú v „ozbrojenom konflikte“ s drogovými kartelmi pôsobiacimi v oblasti Karibského mora. Označil ich za teroristické organizácie a rozhodol, že ich konanie predstavuje ozbrojený útok proti Spojeným štátom. Drogové kartely a pašerákov klasifikoval ako „nezákonných bojovníkov“.

