ONLINE: Vplyvná Ukrajinka Bezuhla: Rusi Kupjansk dobyjú, generálny štáb nás kŕmi rozprávkami. Treba hľadať novú frontovú líniu

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 330 dní
5:00 Vplyvná poslankyňa ukrajinského parlamentu Mariana Bezuhla kritizuje velenie armády, tvrdí, že prikrášľuje situáciu na fronte.
„Úplné ovládnutie Kupjanska je otázkou času. Bod, odkiaľ niet návratu, bol prekročený. Rusi sú už v meste. Ale generálny štáb a blogeri pod kontrolou pokračujú v rozprávkach o ‚Dobropiľskom protiútoku‘, ktorý neexistuje, okrem jednotlivých stabilizačných akcií po klamstve v správach o prielome,“ napísala na sociálnej sieti.
"V Dnepropetrovskskej oblasti Rusko pokračuje v ofenzíve a približuje sa k mestu Pokrovsk, z ktorého je možné ďalej postupovať na Pavlohrad a Dnipro.
Čo myslíte, prečo Pokrovsk nie je pripravený na obranu??? U Syrského si mysleli, že Rusko neprekročí administratívnu hranicu Dnepropetrovskej oblasti?…
Takže, oni sú už úplne vo vnútri oblasti. Kde je to pobúrenie, ktoré bolo na moje príspevky o takomto nebezpečenstve? Ukrajinské sily sú rozptýlené v dobropiljskom smere, a v tom čase Rusko zaberá Kupjansk, ktorý je bránou k opätovnému dobýjaniu Charkovskej oblasti oslobodenej v roku 2022; Kostiantynivku, ktorá je bránou do aglomerácie Kramatorska; Pokrovsk — kľúčový uzol pre ďalší postup v troch oblastiach: Záporožskej, Dnepropetrovskej a Doneckej. A už idú na Pavlohrad z dodatočného smeru…
Žiaľ, Rusi sa pohrávajú s našimi generálmi, predvídajúc ich správanie, a tí sa snažia konať symetrickými ruskými metódami, čo pre nás s obmedzenými zdrojmi znamená pomalé… (doplňte slovo sami)," uviedla Bezuhla.
Bezuhla zároveň volá po tom, aby sa stanovila nová línia ukrajinskej obrany v dnešnom tyle – zázemí za frontom – ktorá by zastavila ruské vojská.
„Je nutné konečne určiť, kde sme pripravení naozaj ZASTAVIŤ RUSKO, kde mať budúcu líniu frontu. Tam treba postaviť novú stabilnú líniu obrany. Tam, kde je zatiaľ ešte tyl, ale čoskoro už bude front. Vybudovať zábrany, rozmiestniť senzory, naviazať spojenie, prostriedky rádioelektronického boja atď.; vysťahovať obyvateľstvo; konečne modelovať skutočnú líniu dronov na prieskum, útok a logistiku. Nie ďalšie vyhlásenia o línii dronov a víťazné správy z jednotlivých operácií. Tisíce kilometrov frontu. Premeniť to na pásmo súvislej "kill zone“ VČAS. Plánovanie podľa reality! Ale takýto projekt línie obrany, neverili by ste, stále neexistuje. Stále naši generáli lipnú na ‚odrazíme útok‘. Kde? Čím? Kým? Ľudskými životmi??? To je nepretržitý sebaklam. Zabíjať desiatky Ukrajincov pri útoku na jednu dedinu a strácať celé mestá na iných smeroch. Mestá, ľudí, nerasty, ornú pôdu," uviedla Bezuhla.
„PLÁNUJTE, STAVAJTE KONEČNE REÁLNU LÍNIU OBRANY V TYLE! POČÚVAJTE!“ naliehavo dodala.
Bezuhla bola členkou frakcie Sluha ľudu prezidenta Volodymyra Zelenského, neskôr z nej vystúpila, ale s tým, že naďalej bude podporovať prezidenta. Je silnou kritičkou najvyššieho vojenského velenia, vrátane predošlého šéfa armády Valerija Zalužného, aj súčasného Oleksandra Syrského. Vlani pridali Bezuhlu do databázy Myrotvorec za diskreditáciu ukrajinskej vlády, ozbrojených síl a tiež „činy zamerané na demoralizáciu armády“.
5:00 Ukrajinské úrady nariadili nové evakuácie civilistov v okolí mesta Kupjansk. Napísala to v noci na stredu agentúra Reuters, podľa ktorej to ukrajinskí predstavitelia odôvodnili zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v oblasti. Na Kupjansk, ktorý sa nachádza v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny, silno útočí ruská armáda.
Nariadenie na evakuáciu sa týka zhruba štyroch stoviek domácností, ktoré žijú v niekoľkých desiatkach obcí a osád. „Rozhodnutie bolo urobené pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu na fronte pri Kupjansku,“ uviedol podľa ukrajinských médií v utorok večer náčelník vojenskej správy v Charkovskej oblasti Oleh Synehubov.
Kupjansk ruská armáda vníma ako strategický bod a mesto kvôli tomu čelí silným ruským úderom. Ruská armáda mesto obsadila na začiatku invázie proti Ukrajine vo februári 2022, Ukrajincom sa však počas prvého roku vojny podarilo dobyť Kupjansk späť.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň vyhlásil, že ukrajinské sily bránia kľúčové oblasti pozdĺž bojového frontu vrátane Kupjanska. V uplynulých dňoch tiež hovoril o ukrajinskej protiofenzíve v blízkosti mesta Dobropilľa v Doneckej oblasti.
Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň na stretnutí veliteľov ruskej armády naopak povedal, že si Moskva drží na bojisku úplnú strategickú iniciatívu a že ruské jednotky tento rok dobyli na Ukrajine už takmer 5000 kilometrov štvorcových územia.