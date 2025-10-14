Trump: Putin jednoducho nechce ukončiť vojnu na Ukrajine, neviem prečo

„Som veľmi sklamaný, pretože Vladimir a ja sme mali veľmi dobrý vzťah,“ poznamenal Trump. „Už sa blíži štvrtý rok vojny, vojny, ktorú mal vyhrať o týždeň,“ vyjadril tiež svoje presvedčenie.
„Je to hrozná vojna,“ povedal Trump ďalej s tým, že Putin doteraz kvôli smrti alebo zraneniu prišiel o milión a pol vojakov. Navyše podľa neho ľudia v Rusku stoja dlhé rady na benzín a ekonomika krajiny by mohla skolabovať.Čítajte viac Rusom chýba benzín, zachraňuje ich Lukašenko. Obráťte sa na Putina, po náletoch im poradil Zelenskyj
„Mal som veľmi dobrý vzťah s Vladimirom Putinom, ale jednoducho nechce skončiť tú vojnu,“ doplnil tiež Trump, podľa ktorého by si nikto nemyslel, že Ukrajina bude schopná sa tak dlho brániť. Pre ruského prezidenta podľa Trumpa nie je vojna dobrá a mal by s tým niečo robiť.Čítajte viac Analytik: Pochybujem, že Trump pošle Kyjevu Tomahawky. Neverím, že sa USA chcú viac zapojiť do vojny
Trump, ktorý pred nástupom do Bieleho domu sľuboval ruskú agresiu voči Ukrajine rýchlo ukončiť, pôvodne výrazne tlačil na Kyjev a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V poslednom čase však americký prezident dáva opakovane najavo frustráciu z prístupu Moskvy k jeho snahám vojnu ukončiť. V piatok sa Trump stretne so Zelenským, ktorý svojich západných partnerov opakovane prosí o podporu ukrajinskej protivzdušnej obrany a Spojené štáty žiada o dodávky zbraní schopných zasahovať hlboko na ruskom území.