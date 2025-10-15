Česi sa už pripravujú na situáciu po vojne na Ukrajine. S mužmi zo zákopov môže aj do Česka prísť rast násilia

V rozhovore s ČTK a Českým rozhlasom to povedal šéf centrály Jiří Mazánek. Trvá na tom, aby sa cudzinci z tretích krajín preukazovali biometrickými dokladmi.
„Násilná kriminalita z 90. rokov – nájomné vraždy, veľké lúpeže a prepadanie – je preč. Tým ale nehovoríme, že sa to nemôže zmeniť,“ varoval Mazánek. Centrála podľa neho prispôsobuje možnému vývoju aj výcvik časti útvaru a udržuje si schopnosť pôsobiť v prostredí násilnej kriminality.
V súvislosti s dianím na Ukrajine sa podľa Mazánka zatiaľ našťastie nenaplnili katastrofické predpovede o tom, že Českú republiku zaplavia tisíce samopalov. „Je tu ale jedna reálna hrozba: že tá vojna sa raz skončí a za ženami s deťmi, ktoré tu sú a pracujú, prídu muži zo zákopov. Žiť niekoľko rokov v zákope znamená obrovskú frustráciu a človek v tej frustrácii môže robiť veľa vecí,“ uviedol. Možným variantom sú podľa neho aj ozbrojené gangy.
Hrozbu ozbrojených skupín, ktoré sa veľmi násilne bránia pri príchode polície na miesto činu, prináša aj zahraničný trend vylupovania bankomatov. „Pozorne to sledujeme. Ak budeme mať eurá, môžeme predpokladať, že tu tento fenomén budeme mať – putovné skupiny niekoľkých páchateľov, neštítiacich sa ničoho, používajúcich výbušniny a zbrane,“ povedal Mazánek.
V zverejnenej výročnej správe za minulý rok NCOZ uviedla, že nebezpečenstvo organizovaných zločineckých štruktúr, ktoré už pôsobia v niektorých členských štátoch EÚ, si nezadá s nebezpečenstvom extrémistických či teroristických skupín a môže zhoršiť bezpečnostnú situáciu v únii. Podľa Mazánka si gangy tipujú štáty, kde je riziko odhalenia a sankcie vyššie, a vyhýbajú sa im. Zároveň rozmýšľajú, kde s najmenšími nákladmi a úsilím získajú najviac peňazí, a podľa toho sa preorientujú na určitý typ kriminality.
„Je to otázka toho, ktoré osoby si sem púšťame, a keď už ich sem pustíme, či sme si schopní vymôcť právo na vlastnom území. Veľká téma je u nás to, aké doklady by mali mať cudzinci – my tvrdíme, že musia byť biometrické. Aby sme vedeli, kto tu je, aby nám tie osoby nemohli meniť identitu a mali sme nad nimi kontrolu. Čechovi, ktorý pôjde do Ruskej federácie, na hraniciach odoberú odtlačky a vykonajú množstvo ďalších vecí. Prečo to nemáme my?“ poznamenal Mazánek. Verí tomu, že efektívnejším kontrolám pomôže nový unijný systém EES, ktorý spočíva v digitalizácii hraničnej kontroly občanov tretích krajín.
Z hľadiska nelegálnej migrácie zatiaľ Česko naďalej zostáva tranzitným, nie cieľovým štátom. Podľa Mazáňa to má dva dôvody. Po prvé, africkí alebo blízkovýchodní migranti smerujú za svojimi rodinami, ktoré sa usadili na západ od ČR. Druhý dôvod súvisí so sociálnymi dávkami. „Našťastie, v tomto nie sme prívetivou krajinou, u nás ľudí musí pracovať. Vidíte to aj na ukrajinskej komunite – je pracovitá. Keď si porovnáte, koľko Ukrajincov pracuje percentuálne u nás a koľko v iných európskych krajinách, zistíte, že sme v tom veľmi úspešní. Mnoho nelegálnych migrantov nepôjde do krajiny, kde musia pracovať, a keď nepracuje, má nízke dávky a nemá tam žiadnych príbuzných a korene,“ vysvetlil.