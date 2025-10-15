Izrael otvorí hraničný priechod Rafah a umožní cezeň prejazd humanitárnej pomoci

Židovský štát v utorok avizoval, že hraničný priechod Rafah neotvorí a umožní cezeň prechod iba polovici nákladných áut s humanitárnou pomocou z dôvodu, že mu militantné hnutie Hamas odovzdalo ostatky len štyroch mŕtvych rukojemníkov namiesto 28.
Toto opatrenie podľa televízie KAN Tel Aviv zrušil po tom, čo hnutie v utorok večer odovzdalo pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) telá ďalších štyroch rukojemníkov.
Červený kríž prevzal štyri rakvy s pozostatkami od Hamasu v meste Gaza a odovzdal ich izraelským ozbrojeným silám. Tie ich následne previezli do špecializovaného centra na identifikáciu, ktorá môže trvať až dva dni.Čítajte viac Všetci žijúci izraelskí rukojemníci sa po 738 dňoch vrátili do vlasti. Trump: Vojna v Pásme Gazy sa skončila
Podľa dvoch zdrojov spravodajského webu The Times of Israel Hamas v noci informoval sprostredkovateľov rokovaní s Izraelom, že v stredu odovzdá predstaviteľom MVČK telá štyroch ďalších zosnulých rukojemníkov.
Podľa dohody o prímerí mala palestínska skupina v rámci prvej fázy odovzdať zvyšných 20 živých rukojemníkov a ostatky 28 rukojemníkov do 72 hodín od ukončenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie. Živých rukojemníkov prepustila, avšak v pondelok odovzdala len štyri telá a v utorok ďalšie štyri.Čítajte viac Izraelský úder zabil v Gaze najmenej štyroch Palestínčanov. Hamas odovzdal Červenému krížu ďalšie štyri telá rukojemníkov