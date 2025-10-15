V ruskom regióne na Sibíri zakázali predaj alkoholu. Zatiaľ cez víkendy a počas sviatkov

„Ministerstvo zdravotníctva bije na poplach. Úmrtnosť v republike od vlaňajška prevyšuje pôrodnosť,“ vysvetlil Turčak potrebu radikálneho opatrenia, ktoré by zmenilo situáciu.
Predaj alkoholu sa podľa neho zakáže v obchodoch v panelových domoch a v okolí škôlok a škôl. V ďalších obchodoch bude obmedzený vo všedné dni na dobu od 11:00 do 19:00, v piatok do 16:00. Cez víkendy a cez sviatky bude platiť úplný zákaz.
Liehoviny a tabakové výrobky bude tiež zakázané predávať na pokladniach, pretože „susedstvo sladkostí a výrobkov pre dospelých je neprípustné“. Zavrieť sa majú všetky „krčmy“, smutne preslávené opileckými nehodami a bitkami, uviedol Turčak, ktorý býval tajomníkom vládnucej strany Jednotné Rusko, kým ho ruský prezident Vladimir Putin poslal na Sibír. Zdôraznil, že zmyslom zákazu je zabezpečiť zdravú budúcnosť republiky.
Ako jeden z prvých ruských regiónov výrazne obmedzila predaj alkoholu Vologodská oblasť v európskej časti Ruska. Oblastný snem schválil gubernátorovi Georgiovi Filimonovovi „suchý zákon“, ktorý obmedzuje predaj alkoholu na dve hodiny vo všedné dni, od 12 do 14, napísal server Meduza.
Cez víkendy si možno vodku a ďalšie liehoviny kúpiť od ôsmej do 23. hodiny, teda rovnako ako predtým.
Excentrický gubernátor podľa serveru vysvetlil zmysel opatrenia slovami, že chce, aby „ľudia prestali chľastať“. Vlani sa totiž oblasť dostala do desiatky „najviac pijúcich“ ruských regiónov, keď v predaji 8,9 litra vodky na obyvateľa zaujala deviatu priečku a v celkovom predaji liehovín dokonca šiestu priečku.
Z reportáže, zverejnenej s niekoľkomesačným odstupom, ale nijako nevyplýva, že by opatrenia pomohli k vytriezveniu. Skôr si ľudia cez víkendy kupujú alkohol do zásoby, čo nebývalo zvykom, a tiež sa rozšírili „alkoholové taxíky" s dovozom alkoholu domov, aj keď za trojnásobnú cenu ako v obchodoch.