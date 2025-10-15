Pravda Správy Svet Trump udelil medailu slobody zastrelenému aktivistovi Kirkovi. Označil ho za "skutočného hrdinu"

Americký prezident Donald Trump v utorok udelil Prezidentskú medailu slobody zavraždenému konzervatívnemu aktivistovi Charliemu Kirkovi. Napísali to agentúry Reuters a AP. Trump už skôr označil Kirka za veľkého hrdinu, ktorý padol za slobodu prejavu. Udelenie najvyššieho civilného vyznamenania v USA Biely dom naplánoval na nedožité 32. narodeniny Kirka.

15.10.2025 07:58
Erika Kirk / Donald Trump / Foto: ,
Erika Kirková, manželka Charlieho Kirka počas prejavu v Bielom dome pri slávnostnom udelení vyznamenania jej manželovi prezidentom Donaldom Trumpom, 14. októbra 2025
Pri slávnostnom udelení vyznamenania v Bielom dome Trump zopakoval, že Kirka považuje za „skutočného amerického hrdinu“. „Dnes sme tu, aby sme vzdali poctu a aby sme zaspomínali na nebojácneho bojovníka za slobodu, milovaného vodcu, ktorý povzbudil budúcu generáciu ako nikto iný,“ uviedol Trump. Podľa neho Kirk usiloval o „lepšiu a silnejšiu Ameriku“.

Atentát na influencera a Trumpovho spojenca Charlieho Kirka
Ceremónie sa zúčastnila vdova po aktivistovi Erika Kirková a poprední predstavitelia vlády aj zákonodarcovia z Republikánskej strany.

Kirka zavraždil strelec 10. septembra pri debate pri areáli univerzity v Utahu. Polícii sa neskôr podarilo podozrivého z činu zadržať. Teraz mu hrozí až trest smrti.

Trump a republikánski politici pripisujú vraždu krajnej ľavici, hoci zatiaľ neexistujú dôkazy, že by podozrivý z vraždy svoj čin dohadoval či zaštiťoval nejakou politickou organizáciou.

Konzervatívni politici považujú Kirka za odvážneho zástancu slobody slova. Jeho kritici však poukazujú, že Kirk šíril extrémistické názory napríklad na sexuálne či etnické a rasové menšiny.

Podľa agentúry AP americké ministerstvo zahraničia uviedlo, že zrušilo víza šiestim ľuďom kvôli spôsobu, akým sa vyjadrovali ku Kirkovej smrti na sociálnych sieťach. Ministerstvo uviedlo, že išlo o cudzincov z Argentíny, Brazílie, Mexika, Nemecka, Paraguaja a Južnej Afriky bez toho, aby oznámilo ďalšie detaily o ich identite.

