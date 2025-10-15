Trump udelil medailu slobody zastrelenému aktivistovi Kirkovi. Označil ho za "skutočného hrdinu"

Pri slávnostnom udelení vyznamenania v Bielom dome Trump zopakoval, že Kirka považuje za „skutočného amerického hrdinu“. „Dnes sme tu, aby sme vzdali poctu a aby sme zaspomínali na nebojácneho bojovníka za slobodu, milovaného vodcu, ktorý povzbudil budúcu generáciu ako nikto iný,“ uviedol Trump. Podľa neho Kirk usiloval o „lepšiu a silnejšiu Ameriku“.
Ceremónie sa zúčastnila vdova po aktivistovi Erika Kirková a poprední predstavitelia vlády aj zákonodarcovia z Republikánskej strany.
Kirka zavraždil strelec 10. septembra pri debate pri areáli univerzity v Utahu. Polícii sa neskôr podarilo podozrivého z činu zadržať. Teraz mu hrozí až trest smrti.
Trump a republikánski politici pripisujú vraždu krajnej ľavici, hoci zatiaľ neexistujú dôkazy, že by podozrivý z vraždy svoj čin dohadoval či zaštiťoval nejakou politickou organizáciou.
Konzervatívni politici považujú Kirka za odvážneho zástancu slobody slova. Jeho kritici však poukazujú, že Kirk šíril extrémistické názory napríklad na sexuálne či etnické a rasové menšiny.
Podľa agentúry AP americké ministerstvo zahraničia uviedlo, že zrušilo víza šiestim ľuďom kvôli spôsobu, akým sa vyjadrovali ku Kirkovej smrti na sociálnych sieťach. Ministerstvo uviedlo, že išlo o cudzincov z Argentíny, Brazílie, Mexika, Nemecka, Paraguaja a Južnej Afriky bez toho, aby oznámilo ďalšie detaily o ich identite.Čítajte viac Desaťtisíce ľudí sa v Arizone rozlúčili so zastreleným aktivistom Kirkom. Podľa Trumpa je mučeník