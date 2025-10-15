Pravda Správy Svet Európa stavia múr proti dronom: Rutte odhalil nový spoločný plán NATO a EÚ

Európa stavia múr proti dronom: Rutte odhalil nový spoločný plán NATO a EÚ

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte v stredu prezradil, že NATO a Európska únia pracujú spoločne na vytvorení takzvaného múru proti dronom, ktorý má chrániť členské krajiny pred narušením ich vzdušného priestoru. Vyhlásil to pred začiatkom stretnutia ministrov obrany Aliancie v Bruseli, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

15.10.2025 09:55
debata
Výbuch dronu aj radosti. Ukrajinci zložili ruský Šáhid so systémom MANPADS
Video
Mobilná palebná skupina 114. taktickej leteckej brigády, leteckého velenia „Západ“, v akcii. Ukrajinskí obrancovia zostrelili ruský dron typu „Šáhid“ pomocou prenosného protilietadlového raketového systému Stinger (MANPADS). / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Upozornil, že NATO a EÚ majú odlišné úlohy. NATO poskytuje kapacity po vojenskej stránke a EÚ disponuje mäkkou silou vnútorného trhu a zabezpečuje financovanie, poznamenal Rutte.

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová prišla s myšlienkou protidronovej obrany na východnej hranici Únie minulý mesiac. Dôvodom bolo narušenie poľského vzdušného priestoru niekoľkými ruskými dronmi, pričom podobné incidenty zaznamenali aj v ďalších krajinách.

V utorok však agentúra Reuters informovala, že EK po novom navrhuje rozšírenie protidronovej ochrany na celú Úniu. Východoeurópske štáty pôvodný návrh síce privítali, krajiny južnej a západnej Európy ale upozornili, že nezohľadňuje hrozby dronov v ich častiach kontinentu.

Nekonečný boj. Rusi posielajú Šáhidy, Ukrajinci ich kosia
Video
Ukrajinská protivzdušná obrana verzus ruské drony Šáhid. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Po septembrovom incidente v Poľsku spustilo NATO misiu Eastern Sentry (Východná stráž), ktorej cieľom je posilniť obranyschopnosť krajín na východnom krídle Aliancie. V rámci tejto iniciatívy sa podarilo zmobilizovať stíhačky, námorné jednotky či prieskumné systémy z viacerých členských štátov. Britský minister obrany John Healy zároveň v stredu oznámil, že britské stíhačky budú nad Poľskom hliadkovať až do konca tohto roka.

Poľsko, vojaci Čítajte aj Moskva chce, aby Európu pohltil strach. Drony? Bol to ruský štátny teror, tvrdí poľský europoslanec
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #EÚ #NATO #Mark Rutte #vojna na Ukrajine #ruské drony nad Poľskom
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"