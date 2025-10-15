Pravda Správy Svet Ďalší škandál Turka. Na auto saudskej ambasády dal odkaz so šibenicou a nábojom

Ďalší škandál Turka. Na auto saudskej ambasády dal odkaz so šibenicou a nábojom

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek sa pred ôsmimi rokmi vyhrážal zamestnancovi saudskoarabskej ambasády. Za stierač jeho auta nechal obrázok šibenice a veľkú loveckú nábojnicu. Vyplýva to z policajného vyšetrovania z roku 2017. Turek vtedy tvrdil, že takto chránil svoju priateľku, ktorá mu povedala, že ju zamestnanec veľvyslanectva prenasledoval. Polícia napokon incident posúdila ako priestupok.

15.10.2025 10:04
Filip Turek Foto:
Poslanec a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek
debata (94)

O prípade informoval server iRozhlas.cz. K udalosti podľa zistení polície došlo v noci v garáži rezidenčného domu Villa Park Strahov, kde mal zaparkované vozidlo Volkswagen zamestnanec veľvyslanectva Saudskej Arábie.

Babiš musí riešiť Turkov škandál. Motoristom navrhol, aby do vlády poslali expertov
Video

Bezpečnostné kamery zachytili, ako Turek krátko po odchode zamestnanca z garáže vystúpil z výťahu, prezrel si parkovisko a odišiel. Po dvanástich minútach sa vrátil a zamieril priamo k vozidlu ambasády.

ČR voľbyČR25 parlamentné voľby kampaň Čítajte viac Čo urobia Babiš a Pavel so záujemcom o funkciu šéfa diplomacie, ktorý údajne šíril rasistické komentáre?

Z dohľadu kamier na chvíľu zmizol, no následne sa ukázalo, že za stierač auta vložil papier s nakreslenou šibenicou. Neskôr popoludní, keď sa vodič k vozidlu vrátil, našiel podľa polície na streche aj postavenú nábojnicu a vizitku.

Muž pôvodom zo Saudskej Arábie vypovedal, že sa cíti ohrozený, a preto sa rozhodol zmeniť bydlisko. „Rovnako si myslím, že by mohlo ísť o útok na mňa kvôli tomu, že som Arab, cudzinec alebo moslim,“ uviedol na polícii.

Na miesto následne dorazila polícia vrátane bezpečnostnej služby s pyrotechnikom a psovodom, ktorí prehľadali garáže aj samotné auto. Policajti zároveň zaistili stopy, kamerové záznamy, vyhotovili fotodokumentáciu a vypočuli svedkov.

„Ide celkom určite o pána Filipa Turka,“ vyhlásil pracovník bezpečnostnej služby, keď mu policajti ukázali zábery z kamier. Dodal, že Turek býva v dome približne rok a je prezidentom Jaguar Clubu ČR. „V garáži má štyri vlastné vozidlá, ale v úplne inej časti,“ doplnil.

Pražskí kriminalisti riešili prípad ako vyhrážanie sa s rasovým podtextom. „Vyhrážal sa usmrtením jednotlivcovi pre jeho skutočnú alebo domnelú rasu, príslušnosť k etnickej skupine, národnosť. Podozrivý sa k činu priznal,“ uviedli policajti do zápisnice.

Turek sa pri výsluchu hájil tým, že nešlo o rasovo motivovaný čin a ani netušil, že ide o muža arabskej národnosti. Tvrdil, že sa chcel len zastať svojej vtedajšej priateľky, ktorá ho informovala, že ju dotyčný vodič prenasledoval.

turek Čítajte viac Český europoslanec Turek čelí trestnému oznámeniu, bývalá priateľka ho viní zo znásilnenia

Polícia však napokon prípad uzavrela s tým, že išlo o nedorozumenie – pracovník ambasády poprel, že by sa v tú noc prihováral akejkoľvek žene.

Štátny zástupca preto prípad prekvalifikoval na priestupok proti občianskemu spolunažívaniu a postúpil ho úradu mestskej časti Praha 6, ktorý Turkovi uložil pokutu.

Nejde pritom o prvý škandál nového poslanca českého parlamentu. Podľa českého Deníka N Turek v minulosti viackrát zverejňoval rasistické, sexistické či homofóbne príspevky a narážky na Adolfa Hitlera či Benita Mussoliniho. Prípadom sa aktuálne zaoberá polícia. Turek zároveň podal na denník trestné oznámenie. O Turkovi sa hovorí ako o možnom ministrovi zahraničia v novej vláde.

turek Čítajte viac Zbesilá jazda s telefónom v ruke a bez diaľničnej známky. Český europoslanec vyviazol bez trestu, úrad vec odložil

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com 94 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vyhrážanie sa #Saudská Arábia #Filip Turek
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"