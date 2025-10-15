Ďalší škandál Turka. Na auto saudskej ambasády dal odkaz so šibenicou a nábojom

O prípade informoval server iRozhlas.cz. K udalosti podľa zistení polície došlo v noci v garáži rezidenčného domu Villa Park Strahov, kde mal zaparkované vozidlo Volkswagen zamestnanec veľvyslanectva Saudskej Arábie.
Bezpečnostné kamery zachytili, ako Turek krátko po odchode zamestnanca z garáže vystúpil z výťahu, prezrel si parkovisko a odišiel. Po dvanástich minútach sa vrátil a zamieril priamo k vozidlu ambasády.Čítajte viac Čo urobia Babiš a Pavel so záujemcom o funkciu šéfa diplomacie, ktorý údajne šíril rasistické komentáre?
Z dohľadu kamier na chvíľu zmizol, no následne sa ukázalo, že za stierač auta vložil papier s nakreslenou šibenicou. Neskôr popoludní, keď sa vodič k vozidlu vrátil, našiel podľa polície na streche aj postavenú nábojnicu a vizitku.
Muž pôvodom zo Saudskej Arábie vypovedal, že sa cíti ohrozený, a preto sa rozhodol zmeniť bydlisko. „Rovnako si myslím, že by mohlo ísť o útok na mňa kvôli tomu, že som Arab, cudzinec alebo moslim,“ uviedol na polícii.
Na miesto následne dorazila polícia vrátane bezpečnostnej služby s pyrotechnikom a psovodom, ktorí prehľadali garáže aj samotné auto. Policajti zároveň zaistili stopy, kamerové záznamy, vyhotovili fotodokumentáciu a vypočuli svedkov.
„Ide celkom určite o pána Filipa Turka,“ vyhlásil pracovník bezpečnostnej služby, keď mu policajti ukázali zábery z kamier. Dodal, že Turek býva v dome približne rok a je prezidentom Jaguar Clubu ČR. „V garáži má štyri vlastné vozidlá, ale v úplne inej časti,“ doplnil.
Pražskí kriminalisti riešili prípad ako vyhrážanie sa s rasovým podtextom. „Vyhrážal sa usmrtením jednotlivcovi pre jeho skutočnú alebo domnelú rasu, príslušnosť k etnickej skupine, národnosť. Podozrivý sa k činu priznal,“ uviedli policajti do zápisnice.
Turek sa pri výsluchu hájil tým, že nešlo o rasovo motivovaný čin a ani netušil, že ide o muža arabskej národnosti. Tvrdil, že sa chcel len zastať svojej vtedajšej priateľky, ktorá ho informovala, že ju dotyčný vodič prenasledoval.Čítajte viac Český europoslanec Turek čelí trestnému oznámeniu, bývalá priateľka ho viní zo znásilnenia
Polícia však napokon prípad uzavrela s tým, že išlo o nedorozumenie – pracovník ambasády poprel, že by sa v tú noc prihováral akejkoľvek žene.
Štátny zástupca preto prípad prekvalifikoval na priestupok proti občianskemu spolunažívaniu a postúpil ho úradu mestskej časti Praha 6, ktorý Turkovi uložil pokutu.
Nejde pritom o prvý škandál nového poslanca českého parlamentu. Podľa českého Deníka N Turek v minulosti viackrát zverejňoval rasistické, sexistické či homofóbne príspevky a narážky na Adolfa Hitlera či Benita Mussoliniho. Prípadom sa aktuálne zaoberá polícia. Turek zároveň podal na denník trestné oznámenie. O Turkovi sa hovorí ako o možnom ministrovi zahraničia v novej vláde.Čítajte viac Zbesilá jazda s telefónom v ruke a bez diaľničnej známky. Český europoslanec vyviazol bez trestu, úrad vec odložil