Spojené štáty, Francúzsko a Spojené kráľovstvo uskutočnili na ciele v Sýrii dva kľúčové raketové útoky v reakcii na použitie chemických zbraní sýrskym režimom.
Apríl 2017: USA odpálili 59 Tomahawkov na leteckú základňu Šajrát.
Apríl 2018: Spojenci odpálili celkovo 105 striel (vrátane Tomahawkov, Storm Shadow a SCALP), ktoré zasiahli tri ciele spojené s chemickými zbraňami.
Po oboch útokoch nasledovala okamžitá informačná vojna. Ruské a sýrske ministerstvá obrany tvrdili, že zostrelili „významný počet“ rakiet – v roku 2018 sa ich tvrdenia pohybovali od 13 až do 79 zostrelených striel. Pentagon však tieto tvrdenia rázne poprel a uviedol, že „žiadna zo striel nebola zachytená“ a sýrske systémy PVO boli „do značnej miery neúčinné“.
Podľa Andrija Kovalenka, šéfa ukrajinského Centra pre boj proti dezinformáciám (CCD) pod Radou národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny, ktorého cituje UNITED24, nezávislé posúdenia potvrdili, že väčšina munície zasiahla svoje ciele. Kovalenko priamo kritizoval ruskú rétoriku.
„Skúsenosti z útokov na Sýriu v rokoch 2017 – 2018 – salvy riadených striel na letiská a ciele v Damasku a Homse ukázali, že ruské a sýrske tvrdenia o masových zostreloch boli väčšinou informačnej povahy. Nezávislé posúdenia potvrdili, že väčšina munície dosiahla svoje ciele,“ uviedol Kovalenko na Telegrame.
Západ vtedy taktiež tvrdil, že zlyhanie ruskej a sýrskej PVO bolo rozsiahle.
Prečo Tomahawky prekonali systémy, ktoré Moskva označovala za „nepriepustné“? Kovalenko uvádza jednoduchý technický dôvod, ktorý súvisí s dizajnom rakety a architektúrou ruskej PVO.
„Technický dôvod je jednoduchý. Tomahawk letí nízko s komplexným, kombinovaným navigačným systémom. Detekcia radarmi dáva len sekundy na reakciu," vysvetlil Kovalenko.
Tomahawk letí v extrémne nízkej letovej hladine (30 až 90 metrov), často kopírujúc terén, čím sa stáva takmer neviditeľným pre radary s dlhým dosahom (ako sú tie, ktoré primárne používajú S-400).
Efektívne zachytenie si v takomto prípade vyžaduje hustú sieť nízkohorizontových radarov, ktoré Rusku v Sýrii chýbali. Taktiež okamžitý prenos dát a synchronizovanú prevádzku všetkých PVO systémov.
Kovalenko: S-400 a Pancir sú slabé proti Tomahawku
Kovalenko výslovne poukázal na nedostatky ruských špičkových systémov v boji proti Tomahawkom. „Ruské systémy S-400 alebo Pancir sú proti Tomahawku slabé,“ konštatuje.
Systémy ako S-400 sú navrhnuté primárne na boj proti lietadlám a balistickým raketám vo veľkých výškach a na stredné až dlhé vzdialenosti. Pre nízko letiace, manévrujúce strely sú neefektívne. Naopak, Tomahawk je „obzvlášť efektívny pri salvových odpaloch“ (array launches), pretože preťaženie vzdušnej obrany viacerými cieľmi súčasne zvyšuje šancu na úspech.