Szijjártó v Moskve bráni ruskú ropu: Je pre nás nevyhnutná. Spája suverenitu s ropovodom Družba

Pre Maďarsko má spolupráca s Ruskom v oblasti dodávok energie strategický význam. Podľa servera telex.hu to povedal v stredu pre ruský prokremeľský denník Izvestija maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

15.10.2025 11:52
Orbán: Maďari a Slováci vedia, čo znamená vojna
Ruská energia je pre Maďarsko nevyhnutná, podčiarkol Szijjártó. Ako dodal, jeho úlohou je zaručiť maďarskú energetickú bezpečnosť, preto nemá rád „ideologické ani politické“ posudzovanie vzťahu Budapešti s Moskvou.

Šéf maďarskej diplomacie poznamenal, že Maďarsko by „fyzicky“ nebolo schopné zásobovať sa ropou bez ropovodu Družba. Maďarská vláda preto vníma akékoľvek poškodenie ropovodu ako hrozbu pre suverenitu krajiny. V súčasnosti prevažná väčšina maďarských dodávok ropy, približne 10 miliónov ton ročne, prechádza ropovodom Družba. Jeho čerpacie stanice boli počas súčasnej ukrajinskej vojny niekoľkokrát terčom útoku.

Server dodáva, že Szijjártó už niekoľkokrát vyhlásil, že druhý kľúčový ropovod Adria z jadranského pobrežia samostatne nedokáže dodať Maďarsku a Slovensku potrebné množstvo ropy, a že Chorváti chcú len profitovať z vojny na Ukrajine. Toto vyhlásenie však kategoricky poprela spoločnosť Janaf prevádzkujúca Adriu, ktorá aktuálne cez ropovod prečerpá dva milióny ton ropy ročne, píše telex.hu.

