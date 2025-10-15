Rusi zdvojnásobili údery na životne dôležitú tepnu Ukrajiny. Presnejšie drony predstavujú vážnu hrozbu

Bol to jeden z najnovších príkladov prudkého nárastu útokov na železnicu od polovice leta, o ktorom hovoria ukrajinskí predstavitelia. Železnica je životne dôležitým prostriedkom obchodnej aj vojenskej logistiky, píše agentúra AP.
Tieto útoky sú súčasťou širšej ruskej kampane zameranej proti ukrajinskej infraštruktúre, ktorá sa teraz vykonáva s väčšou presnosťou vďaka pokroku v technológiách diaľkovo ovládaných dronov, vrátane prenosu videa v reálnom čase.
Pri útoku v Šostke, ktorá sa nachádza asi 70 kilometrov od ruských hraníc, zasiahli dva drony naložené výbušninami počas krátkeho časového úseku dva prímestské vlaky.
Rusko v posledných troch mesiacoch zosilnilo útoky na železnice, aby podľa riaditeľa ukrajinských štátnych železníc Oleksandra Percovského zasialo nepokoj v pohraničných regiónoch Ukrajiny tým, že ich obyvateľov pripraví o železničné spojenie.
„Nejde len o množstvo, ale aj o prístup nepriateľa. Teraz, keď majú veľmi presné drony Šáhid, cielia na jednotlivé lokomotívy,“ uviedol Percovskyj.
Ukrajinskí železničiari sú hrdí na rýchle opravy a na to, že sa im – aspoň zatiaľ – darí udržať prevádzku vlakov aj napriek opakovaným útokom. Úradníci a analytici však varujú, že zlepšené schopnosti ruských dronov a rastúce tempo útokov predstavujú vážnu hrozbu.
Od začiatku rozsiahlej ruskej invázie v roku 2022 sa evidoval približne jeden útok týždenne na železničnú infraštruktúru. Od polovice tohto leta sa toto číslo viac než zdvojnásobilo – na dva až tri útoky týždenne, uvádza štatistika AP získaná z verejne dostupných zdrojov.
Verejne hlásené útoky však predstavujú len zlomok celkového počtu incidentov, medzi ktoré patrí poškodenie elektrického vedenia, rozvodní, koľají, staníc a ďalších objektov.
Podľa podpredsedu vlády pre obnovu a rozvoj Oleksija Kulebu podniklo Rusko od augusta približne 300 útokov na železničnú infraštruktúru, teda zhruba desať týždenne.
Ukrajinská železničná sieť podľa ukrajinského štatistického úradu zabezpečuje viac než 63 % nákladnej dopravy a 37 % osobnej dopravy v krajine. Je tiež kľúčová pre prepravu obilia a výrobkov hutníckeho priemyslu do prístavov a na hranice, ako aj pre prepravu vojenskej pomoci od spojencov.
Podľa vojenského experta na drony Serhija Beskrestnova Rusko od leta výrazne modernizovalo svoju flotilu dronov. Na rôzne typy diaľkových útočných dronov boli nainštalované kamery a rádiové modemy, ktoré umožňujú operátorom meniť letovú trasu v reálnom čase – čím sa výrazne zvyšuje presnosť oproti predtým naprogramovaným modelom.
Beskrestnov upozornil, že lokomotívy sú voči tejto technológii obzvlášť zraniteľné, pretože sú pomalé a pohybujú sa po predvídateľných trasách.
„Ak Rusi budú ďalej ničiť dieselové a elektrické lokomotívy, čoskoro nastane čas, keď koľaje zostanú neporušené, ale nebude po nich mať čo jazdiť,“ povedal.
Upravené drony môžu podľa neho doletieť až 200 kilometrov do ukrajinského vnútrozemia a zároveň prenášať video späť operátorom na území ovládanom Ruskom.
Predstaviteľ ukrajinského ministerstva obrany, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, uviedol, že ukrajinská armáda už získala a preskúmala dron typu Geraň vybavený civilnou kamerou a rádiovým modemom. Geraň je ruská verzia iránskeho dronu Šáhid.
Podľa neho nálezy naznačujú, že Moskva aktívne testuje a zdokonaľuje nové technologické riešenia. Kamery navyše umožňujú ruským operátorom identifikovať ukrajinské systémy protivzdušnej obrany a vyhodnocovať škody na zemi.
Počas vojny ruské drony a rakety opakovane cielili na železničnú infraštruktúru, najmä v regiónoch blízko frontovej línie. V marci čelil železničný dopravca aj rozsiahlemu kybernetickému útoku, ktorý na týždeň ochromil online predaj lístkov a ďalšie služby.
Ukrajinské opravárenské tímy sa snažia držať krok s tempom ruských úderov. Trosky po raketových útokoch sú často odstránené do niekoľkých hodín a dodávky elektriny a vody bývajú v Kyjeve aj ďalších mestách obnovené do jedného dňa.
Železničiari postupujú podobne. Vedúci opravárenského tímu v Kyjeve, 30-ročný Maksym Ševčuk, si spomína na deň, keď raketa zničila 12 metrov koľají. „Prevádzku na trati sme obnovili za pol dňa,“ povedal.
Podľa štatistického úradu objem nákladnej železničnej dopravy od januára do augusta 2025 medziročne klesol o 11,7 %, osobná doprava o 4,2 %. Úrad neuviedol dôvod poklesu.
Natalija Kolesničenková, hlavná ekonómka Kyjevského centra pre ekonomickú stratégiu, hodnotí dopady ruskej kampane zatiaľ ako „negatívne, ale okrajové“, a to vďaka rýchlym opravám a presmerovaniu vlakov, čo minimalizuje meškania.
Percovskyj uviedol, že zamestnanci sú hrdí na to, že udržiavajú vlaky v prevádzke napriek útokom. „Pre nás je zásadné ukázať Ukrajincom aj nepriateľovi, že tieto útoky neprinesú očakávaný výsledok,“ uzavrel šéf ukrajinských železníc.