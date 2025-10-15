Pravda Správy Svet Nová éra pomoci Ukrajine: viac než polovica krajín NATO zaplatí za americké zbrane. Iniciatíva PURL naberá na obrátkach

Viac ako polovica spojeneckých krajín oznámila, že sa chce zapojiť do iniciatívy označovanej ako PURL, čo sú dodávky amerického vojenského vybavenia pre Ukrajinu, za ktoré platí krajina Severoatlantickej aliancie.

15.10.2025 15:05
Za zbrane pre Kyjev zaplatí EÚ a NATO
Zdroj: ta3

Na tlačovej konferencii v Bruseli to vyhlásil generálny tajomník NATO Mark Rutte. NATO má v súčasnosti 32 členov.

Iniciatíva PURL začala fungovať v auguste a kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na konci septembra uviedla, že šesť krajín NATO zaplatilo celkovo štyri balíky s americkým vojenským vybavením v celkovej výške vyše dve miliardy dolárov. Prvé krajiny, ktoré sa do iniciatívy zapojili, boli Holandsko, Dánsko, Nórsko, Švédsko, Nemecko a Kanadu.

Americký minister obrany Pete Hegseth v stredu ráno pred rokovaním v Bruseli uviedol, že Spojené štáty očakávajú zapojenie ďalších spojencov. Podľa zdrojov ČTK je výhodou tejto iniciatívy, že môže fungovať dlhodobo a rovnako ide o dodávky, ktoré možno uskutočniť veľmi rýchlo. Podľa Rutteho je súčasťou balíkov „smrtiaca aj nesmrtiaca vojenská podpora“ a ide o kľúčové dodávky, pretože obsahujú okrem iného systémy protivzdušnej obrany a protiraketových striel, ktoré Ukrajina na svoju obranu pred ruskými leteckými útokmi nevyhnutne potrebuje.

