Nová éra pomoci Ukrajine: viac než polovica krajín NATO zaplatí za americké zbrane. Iniciatíva PURL naberá na obrátkach

Na tlačovej konferencii v Bruseli to vyhlásil generálny tajomník NATO Mark Rutte. NATO má v súčasnosti 32 členov.
Iniciatíva PURL začala fungovať v auguste a kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na konci septembra uviedla, že šesť krajín NATO zaplatilo celkovo štyri balíky s americkým vojenským vybavením v celkovej výške vyše dve miliardy dolárov. Prvé krajiny, ktoré sa do iniciatívy zapojili, boli Holandsko, Dánsko, Nórsko, Švédsko, Nemecko a Kanadu.
Americký minister obrany Pete Hegseth v stredu ráno pred rokovaním v Bruseli uviedol, že Spojené štáty očakávajú zapojenie ďalších spojencov. Podľa zdrojov ČTK je výhodou tejto iniciatívy, že môže fungovať dlhodobo a rovnako ide o dodávky, ktoré možno uskutočniť veľmi rýchlo. Podľa Rutteho je súčasťou balíkov „smrtiaca aj nesmrtiaca vojenská podpora“ a ide o kľúčové dodávky, pretože obsahujú okrem iného systémy protivzdušnej obrany a protiraketových striel, ktoré Ukrajina na svoju obranu pred ruskými leteckými útokmi nevyhnutne potrebuje.