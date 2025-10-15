Pakistan a Afganistan sa po pohraničných útokoch dohodli na 48-hodinovom prímerí

„Pakistanská vláda a afganský režim Talibanu sa na žiadosť Talibanu rozhodli zaviesť dočasné prímerie od dnes 18.00 h (pakistanského času, 15.00 h SELČ) na nasledujúcich 48 hodín,“ uviedol rezort diplomacie Pakistanu.
Pakistan a Afganistan sa podľa vyjadrenia pakistanského ministerstva budú úprimne usilovať prostredníctvom dialógu nájsť pozitívne riešenie zložitej, no riešiteľnej otázky.
Predstaviteľ vlády Talibanu uviedol, že vládnuce hnutie vydalo rozkaz svojim ozbrojeným zložkám, aby rešpektovalo prímerie s Pakistanom.
Pakistan o prímerí informoval krátko po tom, čo bezpečnostný zdroj uviedol, že krajina podnikla presné údery v afganskom Kábule. Novinári agentúry AFP informovali o dvoch explóziách v afganskej metropole.
Hovorca afganského vládnuceho hnutia Taliban Zabihulláh Mudžáhid tvrdí, že v Kábule vybuchol ropný tanker a generátor, čo spôsobilo požiare. Novinári AFP tvrdia, že v hlavnom meste vidieť čierny dym a po výbuchoch sa na zemi nachádza sklo z poškodených budov.
Násilnosti medzi susednými štátmi sa zintenzívnili po dvoch explóziách v Kábule, ku ktorým došlo minulý štvrtok, a ďalších výbuchoch mimo hlavného mesta Afganistanu. Orgány Talibanu z týchto výbuchov vinia susedný Pakistan.
Po spomínaných minulotýždňových výbuchoch došlo k sérií pohraničných stretov, ktoré si na oboch stranách vyžiadali desiatky obetí z radov vojakov i civilistov.
AFP informuje, že Pakistan dlhodobo obviňuje Afganistan z toho, že na svojom území poskytuje útočisko militantným skupinám vedeným pakistanskou vetvou hnutia Taliban (Tehríke Tálibán Pákistán – TTP), čo však Kábul popiera.