Fico: Neustálou diskusiou o Ukrajine kryje EÚ neschopnosť riešiť reálne problémy

Predseda vlády SR Robert Fico je podľa svojich slov čím ďalej, tým viac presvedčený, že neustálou diskusiou o Ukrajine sa v EÚ zakrýva neschopnosť riešiť svoje najpodstatnejšie výzvy a problémy. Informoval o tom v stredu tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

15.10.2025 17:17
„V rámci prípravy na Európsku radu (ER) som mal dlhý telefonát s predsedom ER Antóniom Costom. Vyslovil som počudovanie, že opäť sa ideme ako prioritnou témou zaoberať Ukrajinou, a nie obrovskými ekonomickými a politickými problémami EÚ. Opakovane som Antóniovi Costovi pripomenul, že nemám záujem zaoberať sa sankčnými balíkmi proti Rusku, kým nebudem vidieť v záveroch summitu ER politické pokyny pre Európsku komisiu, ako sa vysporiadať s krízou automobilového priemyslu a vysokými cenami energií, kvôli ktorým sa európska ekonomika stáva absolútne nekonkurencieschopná,“ spresnil premiér.

„Odmietam, aby sme takéto vážne témy ‚vybavili‘ v záveroch ER všeobecnými frázami, kým pomoci Ukrajine a podpore vojny venovali detailné rozhodnutia a postoje. Oznámil som Antóniovi Costovi, že vo veci automobilového priemyslu a cien energií predložíme za vládu SR podstatne konkrétnejšie návrhy, ako sú tie, ktoré dnes môžeme vidieť v návrhu záverov,“ dodal Fico.

