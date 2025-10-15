Počet mladých Ukrajincov žiadajúcich v Nemecku o ochranu sa zdesaťnásobil

„Zrušenie zákazu vycestovať viedlo v Nemecku u skupiny ukrajinských mužov vo veku medzi 18 a 22 rokov k nárastu počtu žiadostí o ochranu… a to zo zhruba 100 týždenne pred tým, ako toto ustanovenie vstúpilo do platnosti, na súčasných asi 1000 týždenne,“ uviedol hovorca ministerstva vnútra. Podľa neho nie je jasné, či ide o prechodný jav, alebo nastupujúci trend.Čítajte viac Najmladší ukrajinskí muži môžu opäť cestovať aj na Slovensko. Zelenskyj im po tri a pol roku otvoril hranice
Ukrajinská vláda na konci augusta umožnila mužom vo veku 18 až 22 rokov odísť do zahraničia. Po začiatku ruskej invázie a vyhlásení vojnového stavu nesmeli bez osobitného povolenia vojenských orgánov krajinu opúšťať muži od 18 do 60 rokov. Minister vnútra Ihor Klymenko uviedol, že mladí muži takto dostanú väčšiu šancu získať vzdelanie v zahraničí, ktoré po návrate do vlasti môžu využiť v jej prospech.
Na mužov vo veku od 18 do 22 rokov sa nevzťahuje na Ukrajine branná povinnosť, tá bola vlani znížená na 25 rokov. Po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu úrady mobilizovali mužov podliehajúcich brannej povinnosti vo veku od 27 do 60 rokov. Tí mladší sa mohli rozhodnúť do armády vstúpiť dobrovoľne a mnohí z nich to vtedy tiež využili.