Počet mladých Ukrajincov žiadajúcich v Nemecku o ochranu sa zdesaťnásobil

Počet mladých Ukrajincov, ktorí žiadajú v Nemecku o medzinárodnú ochranu, sa od konca augusta zdesaťnásobil. Podľa nemeckého ministerstva vnútra to súvisí s rozhodnutím ukrajinskej vlády umožniť mužom vo veku od 18 do 22 rokov odísť za hranice krajiny. Informovala o tom agentúra DPA.

15.10.2025 18:32
debata (25)
„Zrušenie zákazu vycestovať viedlo v Nemecku u skupiny ukrajinských mužov vo veku medzi 18 a 22 rokov k nárastu počtu žiadostí o ochranu… a to zo zhruba 100 týždenne pred tým, ako toto ustanovenie vstúpilo do platnosti, na súčasných asi 1000 týždenne,“ uviedol hovorca ministerstva vnútra. Podľa neho nie je jasné, či ide o prechodný jav, alebo nastupujúci trend.

Ukrajinská vláda na konci augusta umožnila mužom vo veku 18 až 22 rokov odísť do zahraničia. Po začiatku ruskej invázie a vyhlásení vojnového stavu nesmeli bez osobitného povolenia vojenských orgánov krajinu opúšťať muži od 18 do 60 rokov. Minister vnútra Ihor Klymenko uviedol, že mladí muži takto dostanú väčšiu šancu získať vzdelanie v zahraničí, ktoré po návrate do vlasti môžu využiť v jej prospech.

Na mužov vo veku od 18 do 22 rokov sa nevzťahuje na Ukrajine branná povinnosť, tá bola vlani znížená na 25 rokov. Po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu úrady mobilizovali mužov podliehajúcich brannej povinnosti vo veku od 27 do 60 rokov. Tí mladší sa mohli rozhodnúť do armády vstúpiť dobrovoľne a mnohí z nich to vtedy tiež využili.

Viac na túto tému: #vojna na Ukrajine
