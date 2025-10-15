Hamas odovzdal Červenému krížu telá ďalších dvoch rukojemníkov

Na základe dohody mal Hamas prepustiť zvyšných živých 20 rukojemníkov a odovzdať telá 28 rukojemníkov. Urobiť tak mal do 72-hodín od pozastavenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie.
Militantné hnutie však telá nevrátilo naraz, ale odovzdáva ich postupne. V pondelok i v utorok odovzdalo po štyri telá. Medzi nimi boli ostatky občana Nepálu a jedno telo podľa izraelskej armády nepatrí žiadnemu izraelskému rukojemníkovi.Čítajte viac Trumpovi leží na pleciach vojna. Chce nobelovku za mier? O Izrael a Palestínu sa bude musieť postarať
Hnutie opakovane upozornilo, že má problém nájsť telá rukojemníkov. V stredu vo vyhlásení uviedlo, že na vrátenie všetkých zostávajúcich tiel rukojemníkov potrebuje ďalšie vybavenie.Čítajte viac Verejné popravy a boje v uliciach: Hamas sa snaží upevniť si moc v Gaze, má súhlas Trumpa
„Odboj dodržal dohodu a odovzdal všetkých žijúcich zajatcov a telá, ku ktorým sa mohol dostať,“ tvrdí Hamas. „Na nájdenie a vyzdvihnutie zvyšných tiel je potrebné značné úsilie a špeciálne vybavenie a vynakladáme veľké úsilie na uzavretie tejto záležitosti,“ dodala táto palestínska skupina.
Izrael obvinil Hamas z porušovania dohody o prímerí, keďže neodovzdal všetky telá. V utorok oznámil, že preto nebude nasledujúci deň otvorený hraničný priechod Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy a dodávky humanitárnej pomoci pre Palestínčanov vo vojnou zničenej pobrežnej enkláve budú obmedzené.