Rakúska polícia zadržala Slováka, ktorý sa priznal k najmenej 30 vlámaniam

Počas prehliadok policajti zaistili predpokladanú korisť, nástroje na vlámanie, strelné zbrane, airsoftovú zbraň a drogy.
Podozrivý sa priznal, že v období od januára do októbra 2025 sa vlámal do najmenej 30 hotelových izieb a kancelárskych priestorov v hoteloch po celom Rakúsku. Predpokladá sa, že ukradol predovšetkým hotovosť a šperky.
Podľa doterajších poznatkov Slovák páchal túto trestnú činnosť čiastočne s pomocou 35-ročného komplica, ktorý je v súčasnosti vo väzbe na Slovensku za iné majetkové trestné činy.
Slováka na príkaz prokuratúry v Grazi previezli do väznice v štvrti Jakomini.