Chudobným Rusom chcú rozdať potravinové karty. Koľko miliónov biednych by ich získalo?

Rusko má približne 146 miliónov obyvateľov. „Podiel Rusov žijúcich pod hranicou chudoby v druhom štvrťroku 2025 predstavoval 7,4 percenta populácie, čiže 10,8 milióna ľudí," citoval server Vedomosti zo správy štatistického úradu. Aspoň trochu zvýšiť ich životnú úroveň sa snaží skupina členov dolnej komory parlamentu na čele so šéfom výboru pre sociálnu politiku Jaroslavom Nilovom.
Pointa ich návrhu spočíva v tom, že občania, ktorých príjem nedosahuje ani výšku životného minima, by dostali od štátu elektronické potravinové karty s finančným limitom. Po ich predložení v obchode by si mohli zadarmo odniesť domov časť základných potravín. „Predpokladá sa, že nominálna hodnota potravinového certifikátu bude 30 percent životného minima," poznamenal server Moscow Times.
Životné minimum nie je v Rusku jednotné, pretože odzrkadľuje náklady na život podľa jednotlivých regiónov. Na celoštátnej úrovni predstavuje v prepočte okolo 190 eur. Každý človek žijúci pod hranicou chudoby by s potravinovou kartou priemerne mesačne ušetril necelých 60 eur. „Tento zákon zabezpečí sociálnu spravodlivosť. Nikto by nemal zostať bez základných potravín," zdôraznil podľa agentúry TASS jeden z predkladateľov návrhu poslanec Dmitrij Gusov. „Ani alkohol, ani tabak by nebolo možné kúpiť si," ubezpečil Nilov o fungovaní potravinových kariet
Podobné projekty už existujú v niektorých regiónoch, teraz by sa potravinové karty poskytovali na celoštátnej úrovni. Napríklad na Kamčatke zaviedli takéto elektronické karty na nákup rýb. Súvisí to aj s ich lokálnym zdražením. Najchudobnejší obyvatelia tohto ruského polostrova si môžu kúpiť s výraznou zľavou päť kilogramov rýb mesačne. Za kilo niektorých druhov rýb zaplatia namiesto 400 rubľov len 100 rubľov, čo je 1,1 eura.
Finančný limit na potravinových kartách by mal byť naviazaný na výšku životného minima v jednotlivých regiónoch. Rozdiely sú výrazné: „Na Čukotke je to 50448 rubľov mesačne, naopak, v Tambovskej oblasti 16043 rubľov," upozornil server Novyje Izvestia. V prvom prípade to vychádza v prepočte 505 eur, v druhom prípade iba 175 eur. Server naznačil, že niektoré predajne s potravinami by mohli stratiť časť zákazníkov, respektíve tých najchudobnejších: „Maloobchodníci by museli mať vhodné technologické nástroje, aby mohli akceptovať elektronické potravinové karty. Pre malé obchody to môže byť neprekonateľná prekážka."
Navrhovatelia zákona by chceli dosiahnuť, aby sa peniaze na ich projekt vyčleňovali z federálneho štátneho rozpočtu. Novyje Izvestia tvrdí, že ročne by to vyšlo v prepočte na 1,83 miliardy eur. Predkladateľmi návrhu zákona sú poslanci z troch politických strán. Otázne zostáva, či ich zámer nájde dostatočnú podporu. Medzi iniciátormi sa totiž nenachádzajú členovia vládnucej strany Jednotné Rusko.
Za zmienku ešte istotne stojí to, že ruská vláda tvrdí, že za jednu zo svojich priorít považuje to, aby sa do roku 2030 podiel obyvateľov žijúcich pod hranicou chudoby znížil na 6,5 percenta. Je otázne, či sa jej to podarí. Za posledné desaťročie totiž nenastal posun k lepšiemu. V roku 2014 malo Rusko 10,5 miliónov takýchto biednych ľudí a v súčasnosti ich je dokonca o 300-tisíc viac.
Rusko však nemá nádejné ekonomické vyhliadky v najbližších rokoch. O raste životnej úrovne sa nedá hovoriť, pretože napríklad stúpa daňové zaťaženie. A to, čo nepríjemne rastie, sú aj ceny základných potravín. Štatistka za od januára do decembra 2024 ukázala, že zemiaky zdraželi až o polovicu. Za maslo si Rusi priplatili o štvrtinu viac. Chlieb a mlieko sa stali drahšími o viac ako 10 percent. V tomto roku sa situácia nezlepšila.
Nateraz čo môže najchudobnejších Rusov jediné ako-tak potešiť, je očakávané zvýšenie životného minima v budúcom roku: vláda plánuje, že stúpne o tisíc rubľov. Iná vec je tá, že pri rastúcej inflácii možno za základné potraviny reálne zaplatia ešte viac ako v tomto roku…