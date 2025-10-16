ONLINE: Pentagon už má mať plány presunu Tomahawkov na Ukrajinu. Kyjev chce spustiť ofenzívu, India nenakúpi ruskú ropu, tvrdí Trump

5:00 Americký prezident Donald Trump v komentári k nadchádzajúcemu stretnutiu s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským uviedol, že Ukrajina plánuje prejsť do ofenzívy, informoval podľa ukrajinskej agentúry Unian americký Clash Report.
„Budeme s ním (Zelenským) hovoriť o vojne. A budeme hovoriť o tom, že podľa môjho chápania chcú prejsť do ofenzívy. Prijmem rozhodnutie v tejto veci. Ale viete, oni by chceli začať ofenzívu. A my budeme musieť prijať rozhodnutie,“ povedal Trump.
Tiež vyzval prezidenta Ruska Vladimira Putina, aby prestal zabíjať Ukrajincov aj Rusov. Podľa jeho slov Rusko stratilo vo vojne 1,5 milióna ľudí, prevažne vojakov. „Mali vyhrať túto vojnu v prvom týždni, a teraz trvá už štvrtý rok,“ dodal Trump. Stretnutie Trumpa a Zelenského je naplánované na piatok.
Americký minister obrany Pete Hegseth v stredu zase vyhlásil, že Spojené štáty a ich spojenci podniknú potrebné kroky na to, aby „Rusku zvýšili náklady na jeho pokračujúcu agresiu“, ak sa vojna na Ukrajine neskončí, uviedla agentúra Reuters.
„Ak musíme urobiť tento krok, americké ministerstvo vojny je pripravené prispieť svojou časťou spôsobom, akým to dokážu len Spojené štáty,“ povedal Hegseth na stretnutí Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny pred spojencami Kyjeva v sídle NATO.
Pentagon pripravil plány na predaj alebo prevod rakiet Tomahawk na Ukrajinu v prípade, že americký prezident Donald Trump vydá takýto rozkaz, informoval podľa poľskej agentúry PAP v stredu americký denník New York Times.
Podľa denníka Pentagon už pripravil plány na potenciálny predaj alebo prevod rakiet Tomahawk Ukrajine, ak by Trump urobil takéto rozhodnutie. Prevod týchto zbraní by však predstavoval obrovské výzvy. Ukrajine chýbajú námorné alebo pozemné odpaľovacie zariadenia potrebné na odpálenie týchto rakiet. Ukrajina by na odpaľovanie rakiet Tomahawk potrebovala odpaľovacie zariadenie Typhon americkej armády. Podľa vojenských predstaviteľov by takýto krok priblížil Spojené štáty k priamej konfrontácii s Ruskom, uviedol denník. Moskva považuje dodávku Tomahawkov Ukrajine za vážne zhoršenie situácie a sľúbila patričnú odpoveď.
Podľa New York Times nie je známe, koľko rakiet Tomahawk by USA mohli previesť na Ukrajinu, kde by ich Ukrajinci mohli bezpečne uskladniť, ani aký by bol dopad použitia obmedzeného počtu týchto rakiet.
V utorok denník Financial Times informoval, že Spojené štáty môžu dať Ukrajine 20 až 50 rakiet Tomahawk, čo podľa denníka výrazne neovplyvní dynamiku vojny, uviedla PAP.
5:00 Americký prezident Donald Trump uviedol, že ho indický premiér Naréndra Módí ubezpečil o tom, že jeho krajina už nebude kupovať ruskú ropu. Povedal to na tlačovej konferencii v Bielom dome s tým, že teraz je čas, aby Čína urobila to isté.
„Nemal som radosť z toho, že India kupovala (ruskú) ropu a on ma dnes ubezpečil, že nebudú kupovať ropu z Ruska. Je to veľký krok,“ povedal Trump, podľa ktorého Dillí s nákupmi prestane v krátkom čase.
Trump na tovar z Indie, ktorá je dlhodobo americkým spojencom, uvalil kvôli nákupom ruskej ropy 50-percentné clo.
Americký prezident opakovane apeloval na európskych spojencov, aby tiež zaviedli vysoké clá na tovary z Indie a Číny ako súčasť tlaku na Rusko k ukončeniu vojny na Ukrajine. Ak tak urobí, je vraj pripravený uvaliť sankcie na Moskvu, čo zatiaľ neurobil.
Agentúra Reuters v auguste napísala, že India tým, že po začatí ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zvýšila dovoz zlacnenej ropy z Ruska, ušetrila 17 miliárd dolárov. Vysoké americké clá na dovoz do USA tieto zisky ale rýchlo zmažú, predpokladala agentúra.