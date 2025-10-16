Izrael i Trump hrozia obnovením bojov, ak Hamas nedodrží dohodu

„Ak Hamas odmietne dodržať dohodu, Izrael v koordinácii so Spojenými štátmi obnoví boje a bude konať s cieľom dosiahnuť úplnú porážku Hamasu, zmeniť realitu v Gaze a dosiahnuť všetky vojenské ciele,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Podľa dohody o prímerí, sprostredkovanej americkým prezidentom Donaldom Trumpom, mala palestínska skupina v rámci prvej fázy odovzdať zvyšných 20 živých rukojemníkov a ostatky 28 rukojemníkov do 72 hodín od ukončenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie.
Živých rukojemníkov prepustila, avšak v pondelok odovzdala len štyri telá, v utorok ďalšie štyri – pričom o jednom z nich izraelská armáda uviedla, že nepatrí žiadnemu izraelskému rukojemníkovi – a v stredu vrátila ďalšie dve telá.
„Odboj dodržal dohodu a odovzdal všetkých žijúcich zajatcov a telá, ku ktorým sa vedel dostať,“ vyhlásil predtým Hamas. „Na nájdenie a vyzdvihnutie zvyšných tiel je potrebné značné úsilie a špeciálne vybavenie a vynakladáme veľké úsilie na uzavretie tejto záležitosti,“ dodala palestínska skupina.
V reakcii na slová izraelského ministra obrany v stredu vysokopostavení americkí predstavitelia zdôraznili, že Hamas má stále v úmysle dodržať dohodu o vrátení tiel rukojemníkov.
„Naďalej od nich (Hamasu) počujeme, že majú v úmysle dohodu dodržať. Chcú, aby bola dohoda v tomto ohľade splnená,“ povedal jeden z predstaviteľov novinárom pod podmienkou zachovania anonymity. Dôkazom je podľa neho práve to, že každý deň hnutie vrátilo ďalšie a ďalšie telá.
Americkí predstavitelia taktiež argumentovali náročnosťou získavania tiel zo zničeného terénu. USA v súčasnosti spolu s ďalšími mediátormi, vrátane Turecka, zvažujú program odmien pre ľudí, ktorí pomáhajú lokalizovať telá mŕtvych rukojemníkov.
Trump: Izrael obnoví boje hneď, ako poviem
Americký prezident Donald Trump by zvážil umožniť izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi obnovenie bojov v Pásme Gazy v prípade, ak palestínske militantné hnutie Hamas odmietne dodržať svoju časť dohody o prímerí. Trump sa tak vyjadril v stredu pre stanicu CNN a dodal, že izraelské jednotky by sa mohli vrátiť do palestínskych ulíc „hneď, ako poviem slovo.“
„To, čo sa deje s Hamasom, to sa rýchlo vyrieši,“ povedal Trump. CNN pripomína, že Izrael obviňuje palestínsku skupinu z porušovania dohody, pretože neodovzdala telá všetkých zvyšných rukojemníkov.
Hamas mal živých i mŕtvych rukojemníkov odovzdať podľa štvrtého bodu Trumpovho mierového plánu pre Gazu do 72-hodín od ukončenia bojov. Táto lehota uplynula v pondelok napoludnie. Hamas však nevrátil všetky ostatky a tvrdí, že má problém nájsť telá rukojemníkov.
Od piatku 10. októbra, keď nadobudlo platnosť prímerie vo vojne s Izraelom, komandá Hamasu zabili v Pásme Gazy už najmenej 33 ľudí, prevažne členov konkurenčných skupín alebo osoby obvinené zo spolupráce s Izraelom. Americký prezident povedal, že Hamas „likviduje násilné gangy“. Na otázku, či Hamas v rámci týchto popráv zabíja aj civilistov, prezident odpovedal: „Zistíme, o čo ide. Môže to byť aj viac, než len gangy.“
Šiestym bodom Trumpovho 20-bodového plánu je, že po odovzdaní rukojemníkov, bude udelená amnestia tým členom Hamasu, ktorí sa zaviažu k mierového spolužitiu a odovzdajú zbrane. Členom Hamasu, ktorí si budú priať opustiť Gazu, bude poskytnutý bezpečný prechod do tretích krajín.
Ak sa Hamas odmietne odzbrojiť, „Izrael sa vráti do ulíc hneď, ako poviem slovo,“ vyhlásil Trump. „Keby Izrael mohol vtrhnúť a tvrdšie s nimi zatočiť, urobil by to,“ tvrdí prezident USA. Podľa svojich slov musel zastaviť izraelské ozbrojené sily a vládu. „S Bibim som si to vyjasnil,“ povedal, pričom narážal na izraelského premiéra.
Americký prezident sa však podľa CNN vyjadril s optimizmom v súvislosti s dlhodobými vyhliadkami na mier, najmä vzhľadom na silnú podporu ostatných krajín v regióne. Súčasťou mierovej dohody je podľa neho 59 štátov, pričom podľa americkej stanice zrejme narážal na krajiny, ktorých predstavitelia sa v pondelok zúčastnili na mierovom summite o Gaze v Egypte.