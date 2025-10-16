Pravda Správy Svet Za tri dni vykonali v USA tri popravy. Ďalšia je naplánovaná na piatok

Muža z amerického štátu Mississippi odsúdeného za znásilnenie a vraždu v stredu popravili smrtiacou injekciou. Ide tak o tretiu popravu v Spojených štátoch tento týždeň.

16.10.2025 08:19
Ilustračné foto: Smrtiaca injekčná miestnosť v nápravnom zariadení v meste Atmore v americkom štáte Alabama
Charlesa Crawforda (59) odsúdili na trest smrti za znásilnenie a vraždu Kristy Rayovej (20), študentky vysokej školy, v roku 1994.

Smrtiaca látka mu bola podaná o 18.00 h miestneho času (streda 1.00 h SELČ) v štátnej väznici v Parchmane a o 15 minút neskôr ho vyhlásili za mŕtveho. V utorok boli popravení dvaja odsúdení vrahovia – na Floride a v Missouri – a ďalšia poprava je naplánovaná na piatok.

Richard Djerf (55) má byť v piatok popravený smrtiacou injekciou v Arizone za brutálne vraždy štyroch členov rodiny z Phoenixu z roku 1993.

V Spojených štátoch bolo tento rok vykonaných už 38 popráv, čo je najviac od roku 2013, kedy bolo popravených 39 väzňov. Najviac popráv vykonala Florida (14), potom Texas (5) a Južná Karolína a Alabama (po 4).

Tridsaťdva z tohtoročných popráv bolo vykonaných smrtiacou injekciou, dve zastrelením a štyri inhaláciou dusíka. Túto metódu na výkon trestu smrti odsúdili experti OSN ako krutú a nehumánnu.

