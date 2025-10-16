Prímerie podľa Putina
Podľa ruských opozičných politikov, ak najnovšia ofenzíva na Donbase zlyhá, „Vladimir Putin môže byť pripravený ukončiť vojnu alebo aspoň vyzvať na prímerie pred koncom roka“.
CEPA však zdôrazňuje, že „mier, ako ho chápe Západ, a mier, ako ho chápe ruský režim, nie sú to isté“. Putinova vízia „ideálnej vojny“ zahŕňa možnosť pozastavenia vojny a jej opätovného spustenia vo chvíli, ktorá mu bude vyhovovať.
Tretí kľúčový bod tejto vízie je existencia nejakého druhu dohody, ktorá sama osebe, alebo aspoň v jednej z jej interpretácií, obsahuje podmienky nevýhodné pre Ukrajinu. Takáto dohoda by pozastavila boje, ale umožnila by Kremľu obnoviť konflikt v okamihu, ktorý si sám zvolí. Kyjev by bol následne obvinený z porušenia mieru, vysvetľuje CEPA.
Ako príklad slúži rok 2019, keď Moskva dúfala, že „predá“ Kyjevu svoju verziu Minskej dohody známej ako „Steinmeierova formula“, čo by v skutočnosti znamenalo legalizáciu síl kontrolovaných Ruskom na ukrajinskom území.
Zlyhanie na Donbase a domáce problémy
V súčasnosti vojenskí analytici vidia len jednu vec jasne: „Kremeľ opäť hľadá rozhodujúci prielom na Donbaskom fronte po tom, čo už letná ofenzíva zlyhala“.
Autori opozičného projektu Re-Russia tvrdia, že nasledujúce dva mesiace uvidia koniec bitky o Donbas. Hoci „ruské straty sú obrovské a neúmerné skromným ziskom na fronte“, stále vidia šancu na úspešnú a rozhodujúcu kampaň vďaka rezervám živej sily ruského velenia a vyčerpaniu ukrajinskej armády.
Prieskumy v Rusku: Prieskumy Levada Center ukazujú, že dve tretiny Rusov by uprednostnili okamžité mierové rokovania, zatiaľ čo podpora pokračovania vojny klesla na 27 % zo 41 % pred rokom.
Vojna má čoraz väčší vplyv na každodenný život. Približne 30 % Rusov hovorí, že ich konflikt ovplyvnil veľmi alebo dosť výrazne. Okrem toho ukrajinské útoky dronmi zamerané na výrobu paliva vnášajú realitu vojny do každodenného života napriek želaniam Kremľa.Čítajte viac Rusko dusí vážna palivová kríza. Lámu ukrajinské drony chrbticu jeho energetike?
Trumpova „zrada“
Putin čelí ďalšej vážnej zmene. Konkrétne v pozícii amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hoci Kremeľ vkladal veľké nádeje do zmeny americkej politiky, Trump bol sklamaný z nedostatočného pokroku a nedávno vyhlásil, že Putin „ho sklamal“ v ukončení vojny.
Namiesto obratu v prospech Ruska „Administratíva ponúkla väčšiu podporu Ukrajine“.
Kyjev profitoval z predtým odopieraných spravodajských informácií USA na podporu svojich útokov na energetický systém. Trump teraz otvorene diskutuje o možnosti poskytnutia striel dlhého doletu, čo nebolo nikdy zvažované administratívou Bidena.
Všetky tieto udalosti svedčia o tom, že „priestor pre chyby je teraz obrovský, a dokonca určujúci pre režim“, uzatvára analýza CEPA.