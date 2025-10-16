VIDEO: „Mažeme ich na nulu.“ Špeciálne jednotky SBU útočia nekompromisne a presne. Zverejnili rozsiahlu dvojtýždňovú bilanciu

Špeciálne jednotky Centra špeciálnych operácií „A“ (CSO „A“) Služby bezpečnosti Ukrajiny (SBU) zverejnili správu o svojich výsledkoch na fronte za obdobie dvoch týždňov. "Bojovníci SBU mažú nepriateľskú pechotu a techniku na nulu. Cieľ za cieľom, pozícia za pozíciou. Oslabujeme bojový potenciál okupantov," uviedla SBU.
Video
Zdroj: SBU
K zverejneným informáciám bol priložený aj videozáznam dokumentujúci zásahy.
SBU oznámila, že len za posledné dva týždne jednotky CSO „A“ vyradili vyše 1300 ruských okupantov.
Okrem živej sily bola zničená rozsiahla škála vojenskej techniky a infraštruktúry. Konkrétne 37 bojových obrnených vozidiel (BOV), 72 delostreleckých systémov a raketometov, 26 prostriedkov protivzdušnej obrany, 8 prostriedkov elektronického boja / rádiového prieskumu, 587 kusov automobilovej techniky, 389 dronov a 377 komunikačných antén, 1 188 nepriateľských pozícií a opevnení, 15 skladov s muníciou a 5 skladov s palivom a mazivami.
Video
Podľa HUR bolo „zlikvidovaných viac ako osem ruských rôt“. Rozviedka uviedla, že celkové ruské straty počas zásahu predstavujú „minimálne 334 mŕtvych a viac ako 550 zranených“. Spolu so správou zverejnila aj videozáznam, ktorý zobrazuje boj z blízkej vzdialenosti, útoky dronov a delostrelectva na ruské pozície a telá padlých vojakov. / Zdroj: Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR)