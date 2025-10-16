Pravda Správy Svet „Amerika potrebuje víťazný oblúk.“ Trump chystá stavbu za 200 miliónov dolárov

Americký prezident Donald Trump chce nechať vo Washingtone postaviť víťazný oblúk inšpirovaný slávnou parížskou pamiatkou (Arc de Triomphe). Uviedol to počas večere so sponzormi, na ktorej zároveň predstavil svoje plány na výstavbu tanečnej sály v Bielom dome. Podľa jeho návrhu by sa oblúk volal Arc de Trump a mal by symbolicky pripomenúť 250. výročie americkej nezávislosti, ktoré pripadá na budúci rok. Podľa stanice BBC by projekt finančne podporili Trumpovi stúpenci.

16.10.2025 14:05
Stavba by bola umiestnená na trávnatom kruhovom objazde blízko Arlingtonského pamätného mosta, teda presne medzi Arlingtonským národným cintorínom a Lincolnovým pamätníkom vo Washingtone.

"Vždy, keď niekto prejde cez ten krásny most k Lincolnovmu pamätníku, doslova povie: 'Tu má niečo byť,'' povedal Trump pri stretnutí so svojimi sponzormi.

V sobotu Trump na svojej platforme Truth Social zverejnil ilustráciu návrhu víťazného oblúka. Autorom návrhu je architektonická kancelária Harrison Design. Architekt Nikolas Leo Charbonneau, partner firmy, k tomu na sociálnych sieťach napísal, že Amerika potrebuje víťazný oblúk.

Zatiaľ nie je jasné, kedy by výstavba oblúka mohla začať, ani koľko by presne stála. Trump uviedol, že časť financií by mohla pochádzať zo zvyšných prostriedkov z iného projektu, výstavby tanečnej sály v Bielom dome, ktorej celková cena sa podľa informácií uvedených na stránkach Bieleho domu odhaduje na 200 miliónov dolárov.

